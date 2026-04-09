'Дальше падать уже некуда': еще одной отрасли в России грозят массовые банкротства

Доля убыточных предприятий в лесной промышленности РФ достигла 45%.

Российскую Федерацию ожидает волна банкротств предприятий лесной промышленности из-за снижения доходов и роста расходов компаний сектора. Об этом говорится в проекте обращения лесопромышленников Архангельской области России к первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, сообщает "Коммерсант".

В обращении указывается, что финансовые проблемы компаний обусловлены падением экспортных цен, ростом транспортных тарифов и повышением налогов. Авторы обращения также пожаловались, что господдержка отрасли уменьшается с каждым годом: если в 2023-м на компенсацию затрат при экспорте продукции было направлено 7,6 млрд руб., то на 2026 год предусмотрено 550 млн руб. Также остановлено субсидирование отгрузок продукции предприятий отрасли из портов Северо-Запада.

Промышленники оценивают убыток по отрасли за три последних года более чем в 15 млрд руб. и просят ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве в лесной отрасли, так как даже крупные компании "истощили запас прочности" и работают с убытком, из-за чего у них образуются долги по налогам и другим обязательным платежам. Кроме того, лесопромышленники просят трехлетнюю отсрочку на уплату долгов по налогам.

Издание The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата отмечает, что по итогам 2025 года убыток компаний сектора лесоводства и лесозаготовок составил 2,2 млрд руб. (против суммарной прибыли в 3,2 млрд руб. в 2024-м).

Отмечается, что доля убыточных предприятий в лесной промышленности РФ достигла 45% против 40% в 2024 году.

"Сложности у лесопромышленников не первый год, и ситуация наконец достигла дна. Но у меня настроение хорошее, потому что дальше падать уже некуда", – заявил гендиректор одного из крупнейших предприятий отрасли ГК "УЛК" Владимир Буторин.

По его оценке, к концу 2026 года с рынка может уйти каждое второе предприятие лесной промышленности России, в том числе крупные производители. Буторин отметил, что допустившим просрочки по выплате налогов компаниям начисляют крупные штрафы и обязывают платить судебным приставам.

"Зачем добивать этими платежами компании, которые и так находятся в сложном положении?" – поинтересовался глава УЛК.

Он также заявил, что на состоянии лесопромышленников плохо сказываются крепкий рубль и удорожание логистики.

Лесная промышленность - далеко не первая отрасль экономики РФ, которой грозит волна банкротств. В феврале 2026 года стало известно, что по стране-бензоколонке прокатилась волна банкротств нефтяных компаний из-за резкого падения цен на российскую нефть и санкции США.

В октябре 2025 года издание The Moscow Times писало, что промышленные гиганты РФ оказались в шаге от банкротства, а возможности РФ по их поддержке исчерпывались.

Вас также могут заинтересовать новости: