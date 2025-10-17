С начала войны российские банки выдали юридическим лицам 34 триллиона рублей новых кредитов.

Крупнейшие компании России рискуют столкнуться с финансовыми трудностями, а возможности государства по их поддержке в значительной степени исчерпаны, пишет The Moscow Times.

"Ряд компаний может столкнуться со сложностями финансового состояния, поэтому нам важно отрегулировать механизмы реструктуризации задолженности", - заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время очередной пленарной сессии.

По его словам, российскому бизнесу стало дорого оплачивать долги из-за стремительно взлетевших процентных ставок.

В прошлом компании брали в долг за рубежом по низким ставкам, однако в последние годы долги конвертировали в национальную валюту, а рубль подорожал вслед за ключевой ставкой Центробанка, которая повышалась до максимальных с начала 2000-х уровней.

По оценкам специалистов, сейчас в зоне финансового риска по модели банкротств находятся компании, на которые приходится 24% всей выручки в экономике России. По прогнозам, в следующем году эта доля увеличится до 32,5% и превысит показатели времен пандемии.

На уплату процентов по долгу в этом году бизнес в среднем отдает более трети прибыли (36%). При этом сами доходы в экономике падают, а средняя рентабельность почти достигла рекордно низких значений времен пандемии.

Отметим, что с начала войны банки РФ выдали юридическим лицам 34 триллиона рублей новых кредитов. Эта сумма эквивалентна 17% национального ВВП.

По состоянию на начало июня совокупный объем долга юридических лиц перед банковской системой достигал 86,2 трлн рублей - по сравнению с началом 2022 года он вырос на 65%.

Высокая ставка Центробанка приводит к тому, что все больше компаний не могут выполнять платежи, что беспокоит банкиров. Сегодня крупные банки видят угрозу полноценного банковского кризиса в ближайшие 12 месяцев.

Кризис в российской экономике - последние новости

Кризисные явления в российской экономике особенно обострились за последний год. Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев года российский авторынок обвалился почти на 30%. Эксперты прогнозируют, что до конца этого года в России могут закрыть до 20% автомобильных салонов.

Также сообщалось, что работники "АвтоВАЗа" начали массово увольняться. Причиной этого стало снижение зарплат. По состоянию на начало октября заявления на увольнение подали десятки людей. Руководство компании всячески пытается замедлить отток рабочих, создавая бюрократические препятствия, однако это не может повлиять на ситуацию.

