По России прокотилась волна банкротств нефтяных компаний, - СМИ

Согласно официальным данным РФ, половина нефтяных компаний страны-бензоколонки убыточны.

Санкции США, обвалившее цены на российскую нефть до 40 долларов за баррель, породили череду банкротств небольших нефтяных компаний в ключевых добывающих регионах Российской Федерации.

Как пишет Коммерсант, российский государственный банк ВТБ планирует подать заявление о банкротстве нефтяных компаний, входящих в группу First Oil Якова Голдовского. Компания накопила почти 6 миллиардов рублей долгов, по которым не может расплатиться.

По информации источника журналистов, финансовое положение First Oil ухудшилось еще во времена пандемии COVID-19, а новые американские санкции, вынудившие нефтяников продавать сырье с существенными скидками, еще более усложнили ситуацию. Собеседники издания отмечают, что задолженность перед кредиторами увеличилась и возникли сложности с ее обслуживанием.

First oil не первая компания, добывающая нефть в Росии, которой грозит банкротство. По данным The Moscow Times, в конце 2025 года под процедуру банкротства попала НК "Янгпур", которая представляет в РФ интересы "Беларуснефти" и разрабатывает два участка в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Чуть ранее по искам налоговой службы обанкротились Астраханская нефтяная компания и НК "Горный", владевшая тремя лицензиями на юге Ненецкого автономного округа. В январе около 7 млрд рублей с собственников банкрота потребовал Московский кредитный банк", - сообщили журналисты.

Издание, ссылаясь на данные Росстата, констатирует, что половина компаний, добывающих нефть в России убыточны.

"За январь–ноябрь 2025 года суммарно они сработали в минус на 575 млрд рублей. Те же компании, что остаются в прибыли, сократили ее размер более чем вдвое - до 3 трлн рублей за 11 месяцев", - пишут журналисты.

Отмечается, что падение экспортных доходов и высокая ключевая ставка превращаются во "взрывоопасный коктейль" для нефтяников. Все это приводит к тому, что, по данным Центробанка РФ, банки вынуждены реструктуризировать 2,7 трлн рублей кредитов, которые выдали предприятиям отрасли. Таким образом, нефтегазовый сектор России стал лидером в российской экономике по объему и доле реструктуризаций.

"Добывающая нефть отрасль скатывается в кризис, и последние санкции ускорят этот процесс", - отмечает эксперт Центра исследований России и Евразии Дэвиса в Гарварде Крейг Кеннеди.

22 октября 2025 года США ввели санкции в отношении компаний "Лукойл" и "Роснефть". После введения ограничений против российских нефтяных гигантов, один из ключевых покупателей российской нефти - Индия - взяла курс на отказ от нее и уже сократила ее закупки.

Со своей стороны, Россия заманивает покупателей рекордными скидками на свою нефть, продавая ее порой ниже себестоимости добычи.

