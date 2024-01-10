Рассказываем, как дешево отправить посылку в Польшу, Германию или другие государства.

Из-за войны многие украинцы оказались за границей - в итоге теперь им приходится держать связь со своими родными с помощью телефонов, мессенджеров и даже почтовых операторов. УНИАН выяснил, как отправить посылку в Польшу, Германию, Италию или другую страну, и сколько это стоит.

Можно ли отправить Новой почтой за границу - перечень стран

Новая почта в приложении и на сайте анонсировала возможность отправки вещей и документов из Украины в другие страны. Такой функцией могут воспользоваться жители:

Польши

Германии

Италии

Чехии

Литвы

Молдовы

Румынии

Словакии

Эстонии

Латвии

Венгрии

Согласно данным от перевозчика, скоро также будет возможность отправить посылку во Францию и Австрию.

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Заплатить от 300 грн и ждать посылку от 3-х дней придется, если вы хотите отправить посылку Польшу или Молдову. Если же нужно отправить посылку в Германию из Украины, а также в Литву, Чехию, Румынию, Словакию, Эстонию, Латвию и Венгрию, то цена выше (от 450 грн), а срок дольше - от 5 дней. Меньше всего повезло людям, желающим переслать вещи из Украины в Италию - за доставку они заплатят минимум 800 грн, а получатель увидит свою посылку минимум через 7 дней.

Точные цены и сроки доставки для каждой конкретной страны разные - лучше уточнять такую информацию на официальном сайте украинского перевозчика.

Как отправить посылку за границу из Украины - Новая почта дала инструкцию

Для того чтобы отправить посылку в Германию, Польшу, Чехию, Италию или в любую другую страну из списка выше, нужно выполнить несколько простых шагов:

передайте оператору посылку в открытом виде (для осмотра содержимого);

заполните ФИО отправителя латиницей;

укажите электронную почту, номер телефона, адрес;

заполните ФИО получателя латиницей;

укажите номер телефона и электронную почту;

определите тип доставки - отделение Новой Почты, почтомат InPost или адресная;

оплатите посылку;

получите трек-номер и передайте его человеку за границей.

Эти сведения - единственные из тех, какие данные нужны для отправки посылки Новой почтой за границу. Но для того чтобы вы не разочаровались прямо в отделении и не получили отказ, ознакомьтесь с тарифами на международную доставку и с условиями, что касаются допустимых габаритов груза.

ВАЖНО: Новая почта таким образом пересылает только вещи между физическими лицами - оформить заказ в интернет-магазине и доставить его по этой схеме не получится.

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