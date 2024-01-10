Из-за войны многие украинцы оказались за границей - в итоге теперь им приходится держать связь со своими родными с помощью телефонов, мессенджеров и даже почтовых операторов. УНИАН выяснил, как отправить посылку в Польшу, Германию, Италию или другую страну, и сколько это стоит.
Можно ли отправить Новой почтой за границу - перечень стран
Новая почта в приложении и на сайте анонсировала возможность отправки вещей и документов из Украины в другие страны. Такой функцией могут воспользоваться жители:
- Польши
- Германии
- Италии
- Чехии
- Литвы
- Молдовы
- Румынии
- Словакии
- Эстонии
- Латвии
- Венгрии
Согласно данным от перевозчика, скоро также будет возможность отправить посылку во Францию и Австрию.
Заплатить от 300 грн и ждать посылку от 3-х дней придется, если вы хотите отправить посылку Польшу или Молдову. Если же нужно отправить посылку в Германию из Украины, а также в Литву, Чехию, Румынию, Словакию, Эстонию, Латвию и Венгрию, то цена выше (от 450 грн), а срок дольше - от 5 дней. Меньше всего повезло людям, желающим переслать вещи из Украины в Италию - за доставку они заплатят минимум 800 грн, а получатель увидит свою посылку минимум через 7 дней.
Точные цены и сроки доставки для каждой конкретной страны разные - лучше уточнять такую информацию на официальном сайте украинского перевозчика.
Как отправить посылку за границу из Украины - Новая почта дала инструкцию
Для того чтобы отправить посылку в Германию, Польшу, Чехию, Италию или в любую другую страну из списка выше, нужно выполнить несколько простых шагов:
- передайте оператору посылку в открытом виде (для осмотра содержимого);
- заполните ФИО отправителя латиницей;
- укажите электронную почту, номер телефона, адрес;
- заполните ФИО получателя латиницей;
- укажите номер телефона и электронную почту;
- определите тип доставки - отделение Новой Почты, почтомат InPost или адресная;
- оплатите посылку;
- получите трек-номер и передайте его человеку за границей.
Эти сведения - единственные из тех, какие данные нужны для отправки посылки Новой почтой за границу. Но для того чтобы вы не разочаровались прямо в отделении и не получили отказ, ознакомьтесь с тарифами на международную доставку и с условиями, что касаются допустимых габаритов груза.
ВАЖНО: Новая почта таким образом пересылает только вещи между физическими лицами - оформить заказ в интернет-магазине и доставить его по этой схеме не получится.