В степях Украины умерла доктрина, за которую армии мира держались столетие, - аналитики

Тактика боевых действий на суше навсегда изменилась именно в ходе российско-украинской войны.

Несмотря на то, что войну в Украине часто называют "Первой мировой с дронами", такое определение уже давно не соответствует реалиям российско-украинского поля боя. Системы окопов, которые доминировали в сухопутных войнах с начала прошлого века и были основой обороны ВСУ и армии РФ в первые два года полномасштабной войны, на сегодняшний день фактически утратили свою эффективность, пишет издание The i Paper.

Как отмечает автор публикации, окопная война получила наибольшее распространение во время Первой мировой войны. Из-за постоянной угрозы артиллерийских обстрелов и пулеметного огня окопы стали простым и надежным способом обеспечить безопасность людей. Тогда траншеи использовались для укрытия войск, безопасной доставки боеприпасов, эвакуации раненых и постепенного продвижения вперед. Сплошная сеть укреплений простиралась примерно на 760 км от Ла-Манша до швейцарских Альп и включала командные пункты, медицинские посты, кухни и огневые позиции.

На протяжении всего XX века военные искали способы преодолеть преимущества траншейной обороны. Именно для этого были созданы первые танки, а также широко применялись массированные артиллерийские обстрелы. Несмотря на это, окопы оставались невероятно эффективными в своей оборонительно-защитной роли, поэтому активно использовались не только во время Второй мировой войны, но и во всех масштабных вооруженных конфликтах последующих десятилетий.

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И только российско-украинская война, которая тоже начиналась с окопной тактики, смогла сломать привычный способ обороны благодаря появлению новой технологии – дешёвых и высокоточных ударных дронов, от которых окопы не способны защитить.

Как отмечает научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Ник Рейнольдс, на отдельных участках фронта в Украине классические траншейные системы практически исчезли.

"Если поговорить с украинцами, некоторые скажут: "Никто больше не роет окопов". В этом есть доля правды. На некоторых участках мы вообще не видим траншей на поле боя", – отмечает эксперт.

Автор материала объясняет, что постоянное патрулирование неба дронами сделало опасным не только пребывание в окопе, но даже попытки его выкопать на передовой.

Издание также обращает внимание на то, что украинская армия стремится избегать концентрации большого количества личного состава вблизи передовой. Если во время Первой мировой войны траншейные системы были рассчитаны на массовое размещение войск, то сейчас это лишь увеличило бы риск больших потерь.

"Вместо того чтобы создать массив войск, который затруднил бы прорыв обороны для противника, это просто создало бы цель на современном поле боя. Вы потеряли бы очень много людей", – объясняет Рейнольдс.

В то же время эксперт не считает, что окопы полностью исчезнут из современных войн. По его словам, военные и в дальнейшем будут использовать отдельные укрытия и небольшие траншейные системы для укрепления оборонительных позиций, однако эпоха непрерывных многокилометровых линий окопов, которые определяли характер войн XX века, вероятно, уже осталась в прошлом.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинские удары по крупным российским НПЗ вывели из строя более трети их фактической мощности, а ремонт критически важных узлов длится неделями и даже месяцами. Анализ Financial Times показал, что повреждения ключевых установок в Туапсе, Омске и других городах приводят к длительным простоям, ведь заводы не могут перерабатывать нефть даже при сохранности остального оборудования.

Несмотря на установленные защитные сетки, дроны прорывают оборону, а новая украинская стратегия точечных ударов по незаменимым элементам делает восстановление работы НПЗ особенно сложным и медленным.

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