Мужчина засыпал участок гравием: через три года ему пришлось об этом пожалеть

Чтобы гравийная дорожка служила долго, нужно решить проблему сорняков.

Гравийные дорожки стали одним из самых популярных ландшафтных приемов. Насколько долговечным является этот элемент во дворе, рассказал сайт liked.hu.

Автор рассказал, что наблюдал за дорожкой из гравия во дворе своих соседей. Он отметил ряд допущенных ошибок, которых стоит избегать, если вы хотите, чтобы дорожка служила долгие годы и не приходилось утомительно следить за ней.

Такая дорожка должна, по первоначальной задумке, избавлять владельцев от проблем с сорняками. Поэтому перед обустройство дорожки нужно удалить на этом участке все многолетние сорные травы. Некоторые считают, что если накрыть участок с дерном черным материалом, который не пропускает свет, а поверху засыпать камни, то бурьяны отомрут сами по себе.

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Вероятно, часть растений действительно не выдержат такого испытания. Но в земле останутся семена. Они сохранят всхожесть годами, даже если лежат в темноте. А когда накрывной материал истончается, - прорастают. К слову, прополка участка, посыпанного гравием, - дело не для слабонервных. Иногда в таких случаях лучше сразу использовать гербициды (хотя это станет временным решением).

Чтобы гравийное покрытие служило долго, нужно использовать максимально прочную агроткань. Но и камни крошатся и разрушаются быстрее, чем можно себе представить. Поэтому слой камней должен быть несколько сантиметров, чтобы точно закрыть черное полотно. Так дорожка проработает несколько лет почти без вашего вмешательства.

Как избавиться от сорняков на тропинке

Напомним, что существует простой метод, который помогает быстро вывести нежелательные сорняки без химии. Этот простой метод практически ничего не стоит и помогает быстро вывести нежелательную растительность. Как известно, главная проблема сорняков - их стойкая корневая система. Поэтому, если пролить землю кипятком, то от сорняков можно гарантировано избавиться.

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