В Молдове открылся крупнейший в стране хаб популярного украинского почтового оператора

Недалеко от Кишинёва начал работу новый логистический терминал.

"Нова Пошта" открыла в Молдове крупнейший в стране хаб площадью 3 800 кв. м недалеко от столицы, Кишинева. Здесь смогут обрабатывать до 10 тысяч посылок в час, причем все ключевые процессы будут сосредоточены в одном месте, сообщает компания"Новая почта" в Telegram.

"Среднее время доставки уже сократилось на 2 часа. Теперь рейсы по междугородним направлениям отправляются дважды в сутки, а в отделения – каждые 2,5 часа", – сообщают в компании.

На данный момент терминал ежедневно обрабатывает около 35 тысяч посылок. Максимальное количество отправлений, зафиксированных здесь, составляет 80 тысяч в сутки. Хаб работает как с отправлениями по всей стране, так и с международными.

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"Вместе с терминалом заработал и первый в Молдове фулфилмент-хаб Nova Post. Теперь интернет-магазины, пользующиеся фулфилментом (комплекс логистических услуг, включающий хранение, комплектацию, упаковку и доставку, – УНИАН) в Молдове, могут еще быстрее отправлять заказы: покупки, оформленные до 01:00, доставляются по стране уже на следующее утро", – обещают в "Нова почта".

Компания вложила в развитие своего нового хаба в Молдове 800 тысяч евро. В "Новой почте" также планируют открыть новый сортировочный центр во втором по численности населения молдавском городе – Бельцах. Здесь работает украинское консульство и широко представлена украинская диаспора.

"Новая почта" – главные новости

В конце мая "Новая почта" сообщила о запуске собственной курьерской доставки в Чехии. В частности, в компании обещали за сутки доставлять посылки в 16 чешских городов, а также в Братиславу, Милан, Варшаву и Берлин.

В апреле "Новая почта" обновила тарифы на свои услуги, что привело к удорожанию доставки в среднем на 10–20 грн в зависимости от веса и направления.

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