Посылки через 1-2 часа: 'Новая почта' запустила собственную курьерскую доставку в стране ЕС

Компания "Новая почта" запускает собственную курьерскую доставку в пяти регионах Чехии, которая будет работать без выходных.

Как сообщает пресс-служба логистического гиганта, услуга уже доступна в Праге, а также в Пльзенском, Южно-Моравском, Моравско-Силезском и Карловарском краях.

Отмечается, что компания ввела двухчасовые временные окна доставки с обязательным предварительным уведомлением. Отныне клиенты могут вызвать курьера для отправки или получения посылки в пределах города в течение 1-2 часов или выбрать собственное удобное время доставки.

За сутки посылка будет доставлена в 16 городов Чехии, а также в Братиславу, Милан, Варшаву и Берлин. Доставка во Львов занимает два рабочих дня.

Кроме того, генеральный директор Nova Post в Чехии Андрей Артеменко отметил, что в случае успешного пилотного проекта уже с июня компания планирует расширить этот формат на всю страну.

Компания также упростила процесс отправки. Клиентам больше не нужно самостоятельно упаковывать посылки для отправки с адреса или через почтоматы AlzaBox (сеть автоматизированных почтоматов), поскольку курьер имеет при себе все необходимое для упаковки. Также не нужно маркировать отправление: достаточно любым способом обозначить номер посылки, либо это сделает курьер при оформлении.

Оплатить доставку можно онлайн, наличными или банковской картой через POS-терминал при передаче или получении посылки, а при получении в почтомате – через мобильное приложение Nova Post.

Отметим, что компания "Новая почта" работает в Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Германии, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Чехии, Молдове, Испании, Франции, Австрии, Нидерландах, а также в Великобритании.

С 13 апреля логистическая компания обновила тарифы на свои услуги. Доставка подорожала в среднем на 10-20 грн в зависимости от веса и направления.

В феврале сообщалось, что "Новая почта" начала сотрудничество с американской компанией, занимающейся экспресс-доставкой и логистикой United Parcel Service (UPS), для доставки отправлений из США в Украину. Таким образом, США стали 17-й страной за пределами Украины, где начала работать "Новая почта".

