'Новая почта' повышает цены: сколько придется платить за доставку с 13 апреля

Логистическая компания"Новая почта" с 13 апреля обновляет тарифы на свои услуги. Доставка подорожает в среднем на 10-20 грн в зависимости от веса и направления.

Как сообщает пресс-служба компании, основной причиной называют рост расходов на топливо, электроэнергию, связь и услуги партнеров.

"Текущая рыночная ситуация сопровождается существенным ростом операционной нагрузки, в частности из-за повышения стоимости жизни, нестабильности на мировом энергетическом рынке и роста цен на топливо. Дополнительно выросла стоимость услуг партнеров – от связи до электроэнергии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость доставки документов по городу составит 70 грн, по Украине – 80 грн.

Доставка по городу с 13 апреля составит:

до 2 кг – 70 грн;

до 10 кг – 115 грн;

до 30 кг – 180 грн.

Доставка по Украине:

до 2 кг – 90 грн;

до 10 кг – 135 грн;

до 30 кг – 200 грн.

Грузы свыше 30 кг:

между отделениями по городу 7 грн/кг;

между отделениями по Украине: от 11 грн/кг в зависимости от тарифной зоны.

При этом компания оставляет бесплатными упаковку небольших посылок, фирменные конверты для документов, переадресацию в пути и комиссию за заявленную ценность до 500 грн.

Также часть услуг остается без изменений в стоимости: хранение посылок в отделениях; услуга "Пункт передачи"; доплата за отправку из села или поселка; упаковка средних (до 10 кг) и крупных (до 30 кг) посылок.

Как писал УНИАН, с 1 апреля государственная "Укрпочта" впервые с 2024 года обновила часть тарифов на пересылку посылок. Для самых маленьких посылок изменения составляют 5 грн. В компании объяснили это ростом операционных расходов – прежде всего на топливо, обслуживание инфраструктуры и поддержание непрерывной работы сети в условиях блэкаутов.

1 апреля оккупанты уничтожили терминал "Новой почты" в Луцке, нанеся удар ракетами "Шахед". Все сотрудники находились в укрытиях в момент попадания и не пострадали.

