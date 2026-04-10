Началось тестирование ГСОМ: государство впервые будет фиксировать данные о рынке азартных игр в режиме реального времени

В Украине заработала Государственная система онлайн-мониторинга – инструмент, который позволяет государству видеть, как работает рынок азартных игр. Об этом сообщает Минцифра.

Ранее информацию о рынке получали постфактум – в виде отчетов за прошлые периоды. Это ограничивало возможности контроля за деятельностью игорного бизнеса и мгновенного реагирования на нарушения.

ГСОМ меняет этот подход. Теперь государство получает данные о работе организаторов азартных игр постоянным потоком, без задержек, 24/7.

Начаты первые подключения

ГСОМ уже работает в тестовом режиме, и к системе подключены первые два организатора, продолжаем подключение следующих компаний. Далее система постепенно охватит весь лицензированный рынок.

Как это работает

Системы организаторов азартных игр интегрируются в ГСОМ. Каждая ставка, выплата или возврат средств передается в систему как отдельная транзакция с уникальным идентификатором.

Это означает:

данные об операциях невозможно изменить или "переписать";

каждое действие фиксируется только один раз;

даже в случае технических сбоев информация не теряется.

В то же время система не отслеживает действия конкретных людей и не работает с персональными данными – все сведения передаются в обезличенном виде.

Что это меняет для людей и страны

Запуск ГСОМ меняет принципы регулирования рынка. Система обеспечивает прозрачность работы бизнеса, автоматизирует сбор данных для налогообложения и снижает риски манипуляций или сокрытия деятельности лицензированных организаторов.

Доступ к данным получает и Государственная налоговая служба Украины – в частности, для расчета налогов на выигрыш: военного сбора и налога для физических лиц; GGR, валового игрового дохода, который является базой для налогообложения организаторов азартных игр.

Как запускают ГСОМ

ГСОМ внедряется в две очереди. Первая – это финансовое ядро системы. Оно содержит необходимый функционал для прозрачного взаимодействия бизнеса и государства.

Первая очередь позволяет государству видеть ключевые процессы: прием ставок, выплату выигрышей и возврат средств игрокам. Этого достаточно, чтобы обеспечить контроль финансовых потоков.

Вторая очередь расширит возможности системы – добавит более глубокую аналитику и инструменты контроля за процессами внутри игр.

Что дальше

Ранее правительство приняло постановление, которое позволяет получить финансирование на разработку второй очереди ГСОМ. Она расширит возможности системы – добавит более глубокую аналитику и инструменты контроля за процессами внутри игр.

ГСОМ – это шаг к прозрачному рынку, где правила одинаковы для всех, а государство работает с данными в реальном времени.

Это также часть более широкого перехода к цифровому государству – когда решения принимаются на основе данных, а не отчетов и ручного контроля.

