Илон Маск уже поздравил компанию Blue Origin, которая создала ракету-носитель.

16 января многоразовая ракета-носитель New Glenn от компании Blue Origin отправилась в свой первый полет. Об этом сообщает портал Space.com.

Это первый реальный шаг космической компании Джеффа Безоса в ее стремлении составить конкуренцию SpaceX Илона Маска.

"Поздравляю с выходом на орбиту с первой попытки!", - написал по этому поводу сам Маск.

Запуск и разделение ступеней ракеты прошли в штатном режиме. При этом Blue Origin не смогла вернуть и посадить первую ступень New Glenn на баржу в Атлантическом океане.

Вторая ступень ракеты отработала штатно и достигла орбиты, доставив демонстрационную полезную нагрузку. В целом первый полет New Glenn можно назвать удачным.

Напомним, New Glenn является двухступенчатой тяжелой ракетой, которую американская компания Blue Origin разрабатывает с 2012 года. Ожидается, что она сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 45 т.

Ракетно-космическая отрасль - главное

Ракету New Glenn считают главным конкурентом многоразовых ракет SpaceX, которые установили своего рода "монополию" на рынке коммерческих запусков.

Стоит сказать, что компания Маска также не стоит на месте - в июне 2024-го она успешно приводнила ускоритель сверхмощной ракеты Starship.

В октябре SpaceX впервые успешно поймала ее ускоритель, что стало одним из важнейших шагов компании, который приблизил путешествие человека на Марс.

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