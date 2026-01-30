Медь, золото и серебро подскочили до рекорда и резко упали: сколько теперь стоят металлы

Отмечается, что укрепление доллара сказалось на стоимости металлов.

Цены на золото, серебро и медь резко упали в пятницу, 30 января после достижения рекордных максимумов на неделе. Инвесторы разнервничались из-за угасания надежд на агрессивное снижение процентных ставок в США и стабилизации курса доллара.

Агентство Reuters пишет, что индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к другим валютам, укрепился на фоне ожиданий назначения Кевина Варша на пост главы Федеральной резервной системы США.

"Рынок считает Кевина Варша рациональным человеком, который не будет агрессивно настаивать на снижении ставок", - сказал аналитик Panmure Liberum Том Прайс.

Рост курса американской валюты делает металлы, цены на которые установлены в долларах, более дорогими для держателей других валют, что может повлиять на спрос.

По состоянию на 14:01 по киевскому времени золото подешевело на 4,7% до 5143,40 доллара за унцию (1 грамм – 165,91 доллара), а серебро потеряло 11%, упав до 103,40 доллара (1 грамм – 3,34 доллара) после того, как 29 января достигло рекордных значений в 5594,80 и 121,60 доллара за унцию соответственно.

При этом медь, которая 29 января, достигла рекордного уровня в 14 527,50 долларов за метрическую тонну, 30 января подешевела на 1,1% до 13 465 долларов. В этом месяце она подорожала примерно на 6% после роста на 11% в декабре.

Трейдеры ожидают дальнейшего падения цен на медь, алюминий и другие промышленные металлы в преддверии праздника Лунного Нового года 16 февраля, когда Китай, крупнейший потребитель металлов, закроется на неделю.

Цены на металлы - последние новости

6 января цены на медь продолжают расти и устанавливать новые рекорды на глазах. Металл преодолел психологическую отметку в 13 000 долларов за тонну, потому что инвесторы сделали ставку на ужесточение ситуации на рынке.

19 января цены на серебро достигли рекордных максимумов после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о введении дополнительных пошлин для некоторых европейских стран в рамках спора относительно Гренландии.

29 января цена на золото выросла до нового рекорда, достигнув уровня 5600 долларов за унцию, поскольку инвесторы искали "тихую гавань" из-за эскалации геополитической напряженности и ослабления экономических сигналов в США.

