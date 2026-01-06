Медь достигла небывалых высот, установив новый рекорд: сколько сейчас стоит металл

Цены на основные металлы очень сильно выросли в начале 2026 года.

Цены на медь продолжают расти и устанавливать новые рекорды на глазах. Металл преодолел психологическую отметку в 13 000 долларов за тонну, потому что инвесторы сделали ставку на ужесточение ситуации на рынке.

Издание Bloomberg пишет, что медь подорожала до 13 369 долларов за тонну к 8:57 по киевскому времени. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 13,37 доллара.

Опасения из-за возможных пошлин президента Дональд Трампа на рафинированный металл поспособствовали увеличению запасов в США, что может привести к дефициту в остальном мире.

"Раньше запасы служили буфером, но теперь они заблокированы в США. Таким образом, буфер исчез, и всем придется бороться за запасы", - объяснил руководитель отдела исследований Chaos Ternary Futures Co Ли Сюэчжи.

Цены на основные металлы очень сильно выросли в начале 2026 года. Индекс LMEX, который отслеживает шесть основных металлов, включая медь, поднялся до самого высокого уровня с марта 2022 года, когда сектор достиг пика. При этом красный металл с конца ноября 2025 года подорожал более чем на 20%.

Почему растет цена на медь

Трамп в первой половине прошлого года стимулировал ажиотажный спрос на поставки меди в США, а затем решил освободить рафинированный металл от пошлин, что привело к паузе. В последние месяцы торговля возобновилась, поскольку план по пересмотру вопроса о пошлинах привел к резкому накоплению запасов. Импорт меди в США в декабре 2025 года подскочил до самого высокого уровня с июля.

Перспектива ограничения импорта в США, а также оптимизм в отношении спроса, учитывая роль меди в быстрорастущих секторах, таких как возобновляемые источники энергии, центры обработки данных и электросети, вызвали волну оптимистичных прогнозов.

В течение последнего года цены на медь также поддерживались серией аварий, которые привели к остановке производства или замедлению роста на некоторых из крупнейших рудников мира. Между тем, металлургические предприятия столкнулись с давлением со стороны горнодобывающих компаний, которые требуют согласиться на рекордно низкие сборы за переработку, поскольку испытывают трудности с закупкой необходимого объема сырья, что является еще одним признаком давления на предложение.

Рост цен на металлы также отчасти отражает изменение геополитической обстановки, которое в долгосрочной перспективе может привести к еще большему фрагментированию цепочек поставок. Захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро продемонстрировал пересмотр Трампом мирового порядка, который включает усилия США по обеспечению доступа к сырьевым материалам. Ослабление доллара также способствовало росту цен на сырьевые товары.

В свою очередь аналитики Goldman Sachs Group Inc. заявили, что по-прежнему конструктивно относится к меди. Они ожидают, что высокие цены сохранятся ввиду ограниченного роста предложения.

Цены на металлы - последние новости

29 декабря 2025 года серебро впервые в истории преодолело отметку в 80 долларов за унцию, после чего резко подешевело.

При этом 30 декабря цены на никель достигли максимума с марта 2025 года после заявления крупнейшего производителя - Индонезии - о планах сократить поставки.

2 января цены на алюминий впервые за более чем три года поднялись выше отметки в 3000 долларов за тонну. Подорожанию металла способствовало ожидаемое сокращение предложения и прогнозируемый уровень спроса.

