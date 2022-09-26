В Запорожье у женщины сняли средства из копилки и карты в размере 19580 гривен.

В Украине активизировались интернет-мошенники. Придумали новую схему обворовывания украинцев из-за якобы "заблокированной" карты ПриватБанка.

Так, на портале "Минфина" женщина из Запорожья рассказала о том, как стала жертвой аферистов.

По ее словам, ей позвонил незнакомый мужчина, который представился работником службы безопасности "Приватбанка". Для подтверждения своей легенды аферист предоставил женщине ее личные данные и даже рассказал, какая сумма хранится у нее на банковском счете.

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"Для убедительности, что он не мошенник, было переключение звонка на оператора с номером "3700". Оператор сказал, что в мою карту были вмешательства и она заблокирована. Он предложил ее разблокировать сейчас, и начал говорить, что мне делать. Он увеличил кредитный лимит на одной из карт, перебросил из копилки на карту, и мог заблокировать или разблокировать карту. Дальнейшими действиями мошенников были сняты средства из копилки и карты в размере 19580 гривень", - отметила жертва аферистов.

Пострадавшая сообщила, что украденные деньги она планировала потратить на обучение своего ребенка и восстановление дома после обстрела ВС РФ. В отзыве женщина призвала представителей госбанка вмешаться в ситуацию и помочь ей вернуть деньги.

В комментариях к обращению гражданки сотрудник "Приватбанка" отметил, что мошенники могли разблокировать карту и перевести с нее средства при наличии доступа к личному кабинету "Приват24". В частности, злоумышленники могли завладеть паролем от аккаунта или пин-кодом, который необходим для восстановления банковской карты.

"Мы постоянно подчеркиваем, что клиенты должны быть бдительны и не передавать данные карт и пароли от аккаунта третьим лицам. Мы обратились в частном сообщении для уточнения ваших контактных данных и проверки информации. Банк постоянно работает над совершенствованием своих услуг, в том числе в сфере защиты своих клиентов от мошеннических действий", - ответил представитель "Приватбанка" на обращение женщины, которая стала жертвой мошенников.

Отметим, украинцы довольно часто становятся жертвами аферистов именно через ПриватБанк. Так, недавно стало известно, что мошенники также работают в Telegram-каналах с заменой номера, которые с виду напоминают каналы банков и международных организаций. Для получения средств - просят предоставить пин-код карты, CVV, иначе - угрожают заблокировать счета.

Ранее в Приватбанке рассказывали об аферистах, которые под видом выплат украинцам от ООН, ЕС, Приватбанка, "Действия" и даже НАТО предлагают клиентам перейти по ссылке на фишинговый сайт и пройти опрос (заполнить персональные данные и данные банковских карт) для получения помощи. Будьте внимательными!

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