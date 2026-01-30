ИИ вытесняет людей: американские корпорации увольняют десятки тысяч сотрудников, - FT

Работодатели стремятся сократить собственные расходы и ускорить инвестиции в искусственный интеллект.

На этой неделе крупнейшие американские корпорации обнародовали планы уволить более 52 тысяч сотрудников, что свидетельствует о желании работодателей сокращать рабочую силу после лет активного найма, пишет Financial Times.

Отмечается, что Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot и другие компании сообщили о планах сократить в общей сложности более 52 тысяч рабочих мест. Часть из них объяснила решение необходимостью сократить штат на фоне экономической неопределенности и растущего давления инвестиций в искусственный интеллект.

Хотя волна сокращений сосредоточена преимущественно среди крупных корпораций, она усиливает беспокойство среди некоторых представителей Федерального резерва и экономистов.

"Компании все чаще говорят о сокращениях и стремятся использовать искусственный интеллект для уменьшения затрат на рабочую силу", – отметил главный экономист Goldman Sachs в США Дэвид Мэрикл.

Компании, которые уже заявили об увольнениях:

логистическая компания UPS - сокращает до 30 тысяч рабочих мест;

компания Amazon – объявила о второй волне увольнений за три месяца. Работу потеряют 16 тысяч сотрудников. Целью этого шага является "устранение бюрократии";

химическая компания Dow - уволит 4,5 тысячи человек в рамках "комплексного и радикального упрощения операционной модели";

Уровень безработицы хоть и повышается, остается ниже допандемических показателей. В декабре он составил 4,4%, что, по оценке ФРС, свидетельствует о "некоторых признаках стабилизации".

В декабре американская экономика добавила только 50 тысяч новых рабочих мест. А наем работников замедлился, средняя продолжительность безработицы в прошлом месяце выросла до 11,4 недель, что является самым длительным показателем с 2021 года.

