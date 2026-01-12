В США тысячи рабочих мест с зарплатой в $120 тысяч остаются вакантными: известна причина

В США сейчас есть более миллиона вакансий в критически важных отраслях.

Эксперты утверждают, что тысячи рабочих мест с шестизначной зарплатой остаются вакантными по всей стране, поскольку американцы не хотят пачкать руки, сообщает Daily Mail.

В статье говорится, что автомобильные гиганты, которые когда-то мобилизовали рабочих для производства автомобилей для фронта во время Второй мировой войны, сейчас пытаются нанять квалифицированных рабочих.

Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что в компании есть около 5000 вакансий механиков, которые могут получать до 120 тысяч долларов в год. Отмечается, что это почти вдвое больше, чем средняя зарплата по стране.

Однако, как говорится в публикации, эти вакансии трудно заполнить, поскольку США сталкиваются с нехваткой традиционных рабочих.

"В нашей стране возникли проблемы. Мы недостаточно говорим об этом", - отметил Фарли.

По его словам, в настоящее время есть более миллиона вакансий в критически важных отраслях, таких как, например, службы экстренной помощи, грузовые перевозки, заводские рабочие, сантехники, электрики и ремесленники.

Он добавил, что автосалоны по всей стране часто имеют "мастерскую с подъемником и инструментами, но никого, кто бы там работал".

Издание предполагает, что частично проблема возникла и из-за того, что для достижения наивысшего уровня оплаты труда в этой отрасли требуется много времени.

В статье есть объяснение, что многие механики работают по фиксированной ставке. То есть их заработок зависит не от количества отработанных часов, а от скорости выполнения задания. Из-за этого шестизначные зарплаты обычно получают только после многих лет опыта.

Еще одной из причин является продолжительность обучения определенной профессии, которая может составлять пять и более лет. Однако, как отмечает издание, для тех, кто выдержит, вознаграждение может быть значительным.

В статье приводится пример, что 39-летний Тед Хаммель из Огайо зарабатывает около 160 000 долларов в год как старший мастер-техник, специализирующийся на трансмиссиях. Это один из самых сложных и физически тяжелых компонентов современных автомобилей.

В то же время, отмечает издание, ему понадобилось более десяти лет работы в этой области, чтобы даже пересечь порог в 100 000 долларов.

Хаммель поделился, что в 2012 году начал работать автомехаником, и только в 2022 году его годовой заработок превысил 100 000 долларов. Стартовая зарплата для квалифицированных рабочих составляет сейчас 42 000 долларов в год.

Обычно, как говорится в статье, для этой должности требуется восемь лет опыта работы или стажировки, но высшее образование не является обязательным требованием.

