Уже 28 тысяч креативных предпринимателей получили гранты на открытие или развитие собственного дела.

Сегодня, 26 августа, правительство решило запустить специальные условия по программе "Власна Справа" для креативных предпринимателей. Отныне они смогут получить гранты от государства.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Отмечается, что программа охватывает кино и видеоиндустрию, библиотеки, музеи, театры, архитектуру, дизайн, медиа, фотографию, разработку игр и программное обеспечение, PR и рекламу, индивидуальную художественную деятельность, например, изготовление уникальных изделий народного художественного промысла и другие.

Креативные предприниматели смогут получить:

100 тыс. грн – для фрилансеров-ФЛП;

200 тыс. грн – для бизнеса, который создает 1 рабочее место;

500 тыс. грн – при условии создания 2 рабочих мест и софинансирования 70/30;

1 млн грн – при условии создания 4 рабочих мест и софинансирования 70/30.

По словам Свириденко, за три года работы правительственной программы "Власна Справа" 28 тысяч украинцев получили гранты на открытие или развитие собственного дела. Программа также поддерживает ветеранов – участники боевых действий получили более 2 тысяч грантов.

Кроме того, правительство одобрило включение в реестр еще шести индустриальных парков. Так, на 140 га предполагается создание более 5 тыс. рабочих мест на будущих промышленных предприятиях.

