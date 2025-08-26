Сегодня, 26 августа, правительство решило запустить специальные условия по программе "Власна Справа" для креативных предпринимателей. Отныне они смогут получить гранты от государства.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Отмечается, что программа охватывает кино и видеоиндустрию, библиотеки, музеи, театры, архитектуру, дизайн, медиа, фотографию, разработку игр и программное обеспечение, PR и рекламу, индивидуальную художественную деятельность, например, изготовление уникальных изделий народного художественного промысла и другие.
Креативные предприниматели смогут получить:
- 100 тыс. грн – для фрилансеров-ФЛП;
- 200 тыс. грн – для бизнеса, который создает 1 рабочее место;
- 500 тыс. грн – при условии создания 2 рабочих мест и софинансирования 70/30;
- 1 млн грн – при условии создания 4 рабочих мест и софинансирования 70/30.
По словам Свириденко, за три года работы правительственной программы "Власна Справа" 28 тысяч украинцев получили гранты на открытие или развитие собственного дела. Программа также поддерживает ветеранов – участники боевых действий получили более 2 тысяч грантов.
Кроме того, правительство одобрило включение в реестр еще шести индустриальных парков. Так, на 140 га предполагается создание более 5 тыс. рабочих мест на будущих промышленных предприятиях.
Последние решения правительства Украины
26 августа правительство Украины обновило правила пересечения государственной границы во время действия режима военного положения. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили беспрепятственно пересекать границу.
Правительство также приняло решение о приватизации стратегически важного предприятия – Одесского припортового завода (ОПЗ). Государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 млрд грн.