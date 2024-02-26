Мы благодарны всем воинам, благодаря которым украинская граница превращается в неприступную крепость, заявил президент группы компаний FAVBET Андрей Матюха.

Группа компаний FAVBET передала Государственной пограничной службе Украины 60 млн грн, которые пойдут на дальнейшее усиление фортификационных сооружений на северной границе.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение компании. Как отмечается, сейчас на севере Украины продолжается сооружение эшелонированной системы фортификации для сдерживания возможного наступления оккупационных войск с территории Беларуси. Военнослужащие Госпогранслужбы вместе с другими Силами обороны обустраивают укрытия для техники и личного состава, создают разветвленную сеть инженерных заграждений.

Также идет активная работа по замене полевых укреплений на более выносливые бетонные, обустраивается комплексная система видеонаблюдения.

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"Мы имеем дело с коварным врагом, который абсолютно не считается с потерями в своих тщетных попытках сломить наше сопротивление. Угроза с севера уменьшилась, но до сих пор остается высокой, поэтому работа по возведению фортификаций здесь ведется ежедневно. Мы благодарны всем воинам, благодаря которым украинская граница превращается в неприступную крепость и уверяем, что FAVBET будет продолжать поддерживать обороноспособность Украины столько, сколько это будет нужно", - заявил президент группы компаний FAVBET Андрей Матюха.

FAVBET и благотворительный фонд Favbet Foundation с первых дней полномасштабного вторжения помогают ВСУ и другим Силам обороны Украины, закрывая потребности военных в технологическом оборудовании, а также участвуя в общенациональных сборах.

Напомним, в прошлом году компания присоединилась к нескольким проектам фандрейзинговой платформы UNITED24: 57 млн грн было передано на закупку 53 пикапов для комплектования ударных рот БпЛА в рамках "Армии дронов", еще - 20 млн грн операциям "Единство" и "Единство-2: Новогодний салют" по закупке 15 000 FPV-дронов.

В феврале 2024 FAVBET присоединился к большому сбору на 35 беспилотных лодок для СБУ от UNITED24, monobank, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова. Морской дрон, который будет приобретен за донат компании в 10 млн грн, получит название "Фаворит".

Кроме того, с осени 2023 года FAVBET также патронирует роту ударных БпЛА "Фаворит" под командованием Дениса Перча. Военнослужащие подразделения уже получили от группы компаний более 300 наименований техники, оборудования и амуниции на сумму 21,3 млн грн, в том числе 8 автомобилей и более 570 дронов.

Всего же за 24 месяца войны общая сумма помощи от FAVBET армии пересекла отметку в 300 млн грн, куда входят 280 автомобилей и более 600 БпЛА.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании решения КРАИЛ от 05.04.2021 года под №137 с изменениями и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании решения КРАИЛ от 13.12.2022 года под № 433.