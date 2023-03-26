Польша пытается поддерживать у союзников интерес к ограничениям против РФ.

В Евросоюзе наблюдается усталость от санкций против Российской Федерации за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью RMF FM. Однако несмотря на это новый пакет ограничений могут принять в ближайшие недели. По словам чиновника премьера, тема антироссийских санкций должна вернуться на повестку дня в течение двух месяцев.

"На самом деле, сегодня гораздо меньше аппетита, гораздо меньше аппетита к дальнейшим санкциям," - заявил Моравецкий.

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Польша работает над тем, чтобы поддерживать у союзников желание помогать Украине в борьбе против оккупанта.

"Материальная усталость уже очевидна. Поэтому для Польши важно убедить наших партнеров, что то, что происходит в Украине, абсолютно неприемлемо, что мы живем в ключевой исторический момент как Европа и должны реагировать соответственно. Я имею осторожный оптимизм, что нам удастся убедить наших партнеров в следующих пакетах помощи", - отметил Моравецкий.

Польша также активно работает над ликвидацией лазеек, благодаря которым РФ сейчас может обходить некоторые ограничения.

"Я также обеспокоен тем, что ограничения, которые уже существуют, очень часто обходят стороной. В дополнение к 11-му пакету санкций, мы также должны говорить об усилении имеющихся пакетов. Когда я разговариваю с дипломатами в Брюсселе, обход санкций - это некая заменимая тема для следующих пакетов", - сказал польский премьер.

Санкции против России

В Евросоюзе анонсировали новый пакет санкций против РФ. Он в основном будет направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер.

Также ожидается снижение ранее введенной "потолка цены" на российскую нефть. Когда такое решение будет принято, пока неизвестно.

Отмечается, что введенные санкции не только сокращают финансовые возможности России, но и мешают ей активно изготавливать новое оружие. Эта проблема возникла из-за того, что большинство сложных комплектующих являются импортными. В частности, Россия вынуждена была сильно сократить производство ракет.

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