Бернс советует не верить словам кремлевского диктатора и призывает США и страны Европы оказывать давление на Путина.

Гарантии безопасности являются критически важным компонентом любого длительного мирного соглашения между Украиной и Россией, поскольку результат не может основываться только на слове кремлевского диктатора Владимира Путина, считает бывший посол США в НАТО Николас Бернс, пишет CNN.

Как пишет издание, Бернс напомнил, что Путин "никогда не выполняет своих обещаний", поэтому США и европейские страны должны продолжать давить на Москву, чтобы она сдержала свои обязательства.

"Я не думаю, что любое возможное соглашение о прекращении огня или мирное соглашение может базироваться на слове Владимира Путина", - отметил экс-посол США в НАТО.

Видео дня

Также Бернс высказал мнение о присутствии европейских политиков в Вашингтоне.

"Вот почему эти силы безопасности стран во главе с Великобританией и Францией так важны для будущего, и я считаю обнадеживающим то, что европейские лидеры сегодня там присутствуют", - отметил Бернс.

Издание отмечает, что в Белом доме сейчас находятся лидеры Великобритании, Франции, Италии, Германии, а также Европейской комиссии и НАТО.

Ожидается, что после личной встречи главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, они также с ними встретятся.

"Президент Трамп и европейские лидеры должны совместно оказывать давление на Путина", - считает бывший посол США в НАТО.

Как пишет издание, по его мнению, встретившись с российским президентом в Аляске, Трамп "отступил от европейской позиции", но это может быть пересмотрено во время сегодняшних встреч.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва выступает против размещения военного контингента стран НАТО на территории Украины. Она добавила, что это якобы грозит неконтролируемой эскалацией конфликта. Захарова также заявила, что Россия призывает Великобританию "не мешать работе российских и американских переговорщиков".

Также мы писали, что европейские дипломаты якобы получили от американских коллег просьбу быть готовыми к трехсторонней встрече с участием президента Украины Владимира Зеленского, главы Белого дома Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина уже в конце этой недели. Пока, как отмечается, европейские лидеры не могут договориться о том, где будет проходить такая встреча. США и страны Европейского Союза хотят, чтобы Зеленский, Трамп и Путин встретились в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: