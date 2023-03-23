Там отметили, что из-за западных санкций выпуск ракет, которыми россияне атакуют Украину, значительно снизился.

По состоянию на конец 2022 года россияне могли выпускать по 20-30 крылатых ракет "Калибр" и "Х-101" ежемесячно.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина представитель Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий. По его словам с "Искандерами" у россиян значительно хуже ситуация. "Россияне хотят удвоить объемы производства всех этих ракет. Но главное препятствие - санкции. Именно у этих ракет большая доля иностранных компонентов. Если санкции будут соблюдаться,... то эти планы враг не воплотит", - пояснил ситуацию представитель ГУР.

Именно поэтому, отметил Скибицкий, Россия уменьшает использование высокоточных ракет во время ударов, при этом увеличивается интервал между их нанесением.

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"В октябре 2022 года, россияне совершали массированный обстрел раз в неделю, потом раз в 10-14 дней, а сейчас не могут организовать удар чаще двух раз в месяц... Их производство не позволяет покрывать то количество, которое... выпускали раньше, и соответственно – компенсировать запасы", - отметил он.

Относительно запасов высокоточных ракет Скибицкий отметил, что по подсчетам разведки, их осталось 15% от тех объемов, что были до начала войны. "Речь идет о высокоточных "Искандерах", "Калибрах", Х-101, Х-555, "Кинжалах", и о ракетах Х-22." Однако, если рассматривать отдельно по видам, то, например, запасы "Калибров", Х-101 и Х-555 составляют даже менее 10%", - сказал представитель ГУР.

Запас российских ракет

В конце прошлого года министр обороны Украины Алексей Резников заявмл, что РФ вышла за пределы необходимого для собственной защиты резерва в использовании крылатых и баллистических ракет. По его словам, у страны-агрессора осталось менее 13% ракет "Искандер", в то время как необходимо иметь хотя бы 25-30%.

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