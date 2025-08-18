Также законопроектом предлагается штрафовать украинцев за пребывание в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает введение штрафов за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих во время военного положения. Об этом говорится в карточке законопроекта.

Согласно документу, штраф за пребывание в ночное время на улице и в других общественных местах без специальных разрешительных пропусков будет караться штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (850 - 1700 грн).

За повторное нарушение комендантского часа в течение года предусматривается более высокая сумма штрафа: от ста до двухсот необлагаемых минимумов (1700 - 3400 грн).

В то же время правительство предусмотрело исключения, которые позволяют людям находиться на улице во время комендантского часа. Это, в частности, следование лиц в/из укрытий в случае воздушной тревоги; оказание медицинской помощи или сопровождение раненых или тяжелобольных; эвакуация людей или спасение имущества, и другие случаи, угрожающие жизни или здоровью граждан.

Кроме того, законопроектом предусматривается введение штрафов за въезд и пребывание в населенных пунктах, из которых осуществляется общая обязательная эвакуация.

Так, первое нарушение (при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений) будет караться штрафом от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (510 - 850 грн).

Повторное нарушение в течение года приведет к штрафу от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 - 3400 грн).

Данный законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, однако еще не рассматривался народными депутатами.

Штрафы за нарушение комендантского часа - что известно

14 августа стало известно, что Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается ввести штрафы за нарушение комендантского часа и других требований, актуальных во время действия военного положения.

По словам представителя правительства в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука, правительство предлагает внести изменения в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ими органам полиции могут предоставить право проводить административное задержание в отношении нарушителей, отметил Мельничук.

