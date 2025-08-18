Трамп хочет, чтобы Украина и Россия как можно быстрее подписали мирное соглашение.

Президент США Дональд Трамп и его администрация рассматривают различные варианты гарантий безопасности для Украины в рамках возможного мирного соглашения с РФ. Сейчас же он хочет организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет Axios со ссылкой на советника американского лидера.

"Все остальное - прелюдия" Все направлено на то, чтобы приблизить момент мира", - сказал он журналистам.

В издании напомнили, что Трамп поддерживает идею Путина о подписании мирного соглашения до прекращения огня. Тем не менее президент США так и не объяснил, почему решил настаивать именно на этом.

Видео дня

Публичные объяснения были оставлены госсекретарю США Марко Рубио и спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу. Они заверили, что с Путиным был достигнут хороший прогресс.

Рубио и Уиткофф дали понять, что Трамп не вел переговоры о территориальных границах от имени Украины, но представлял интересы Киева во время встречи с Путиным. По их словам, российский диктатор впервые согласился с тем, что США и европейские союзники могут предоставить гарантии безопасности Украине в рамках мирного соглашения.

"Это был бы очень важный шаг со стороны президента, если бы он предложил гарантии безопасности со стороны США", - говорил Рубио.

Один из советников Трампа рассказал журналистам, что гарантии безопасности могут включать в себя размещение американских войск в Украине. Другой же советник заявил, что пока это остается под вопросом.

Какие гарантии безопасности должны предоставить США Украине

Ранее в The Wall Street Journal писали, что принятие фактического контроля РФ над частью украинских территорий было бы не таким сложным решением для президента Владимира Зеленского, если бы это сопровождалось гарантиями безопасности со стороны США. В издании подчеркнули, что роль Вашингтона в предоставлении гарантий безопасности, вероятно, будет ограниченной.

Военные аналитики отметили, что такая роль не потребует ввода американских войск на территорию Украины. Тем не менее она может включать косвенную поддержку, такую как готовность истребителей ВВС США за пределами Украины и предоставление силам Европы систем ПВО американского производства.

Вас также могут заинтересовать новости: