Несмотря на все опасности, некоторым римским императорам удавалось долго царствовать. Ученые рассказали, кто из них правил дольше всех.

"С одной стороны, всё довольно просто: достаточно взглянуть на список императоров и увидеть, кто правил дольше всех", - рассказал Дэвид Парнелл, профессор истории Северо-Западного университета Индианы, журналу Live Science.

Отмечается, что вопрос на самом деле сложнее, чем кажется. Прежде всего, необходимо определить, когда именно прекратила своё существование Римская империя.

Римская империя окончательно разделилась на две части в 395 году н. э., а Западная Римская империя просуществовала до 476 года н. э. Восточная Римская империя, которую современные историки часто называют Византийской империей, просуществовала до 1453 года, когда Константинополь был захвачен Османской империей. Парнелл сказал:

"Сегодня многие специалисты в моей области, включая меня, настаивают на том, что Византийская империя - это не отдельная империя, а просто Римская".

Станислав Долежал, профессор истории Южночешского университета в Ческе-Будеёвице заявил, что если это так, то Василий II, правивший с 976 по 1025 год, был бы самым долгоправящим императором.

Важно, что войны были неотъемлемой частью его правления. В первой половине своего правления он столкнулся с серией гражданских войн, а во второй - с рядом войн за рубежом, что привело к завоеванию Восточной Римской империей всей Болгарии.

Даже если считать, что Римская империя закончилась в 476 году, когда пала Западная Римская империя, вопрос о том, кто правил дольше всех, всё ещё остаётся сложным. Долежал сказал, что некоторые императоры были соправителями наряду с другими императорами, в то время как другие обладали лишь незначительной политической властью или вообще не обладали ею и были императорами лишь номинально.

По его словам, Феодосий II (правил с 402 по 450 год), император Восточной Римской империи, "возможно, правил 48 лет". Исторические записи свидетельствуют о том, что его отец, император Аркадий, назначил его соправителем около 402 года, вскоре после его рождения. Аркадий умер в 408 году, и Феодосий II стал единоличным императором, но он был ещё слишком юн, чтобы править самостоятельно. Даже когда он достиг достаточного для правления возраста, у него были влиятельные придворные, которые оказывали большое политическое влияние.

Если считать, что Римская империя прекратила своё существование в 476 году, и учитывать только императоров, которые были достаточно взрослыми, чтобы править на протяжении всего своего правления, то Август - первый римский император - правил дольше всех: его 41-летнее правление длилось с 27 г. до н.э. по 14 г. н.э., сказал Долежал.

Интересно, что Август, который до восшествия на престол был известен как Октавиан, приобрёл известность, когда его двоюродный дедушка Юлий Цезарь назвал его своим преемником в своём завещании. После убийства Юлия Цезаря в 44 г. до н. э. Октавиан сформировал триумвират, правивший вместе с Марком Антонием и государственным деятелем Лепидом.

В 36 г. до н. э. Лепид был отстранён от власти, и между Октавианом и Марком Антонием разразилась гражданская война, которая привела к поражению Антония и его самоубийству в 30 г. до н. э. Клеопатра VII, фараон Египта, имевшая детей от Антония и Юлия Цезаря, покончила с собой в том же году. Но наследник Клеопатры и Цезаря - малолетний Цезарион - был ещё жив. Не желая рисковать, Октавиан приказал убить его, чтобы тот не представлял угрозы его правлению.

В 27 г. до н. э. римский сенат присвоил Октавиану титул "Август" (что на латыни означает "почитаемый"). За время своего правления Август отремонтировал, обновил и перестроил огромное количество зданий и объектов инфраструктуры в Риме, включая храмы, святилища, форум, здание сената, канализацию и дороги. Гражданские войны в I веке до н. э. привели к тому, что инфраструктура Рима пришла в упадок и остро нуждалась в реконструкции, отметила Фавро.

Отмечается, что правление Августа сопровождалось и поражениями. Во время своего правления Август также пытался расширить Римскую империю, включив в неё Германию. Это закончилось катастрофой: три римских легиона были полностью уничтожены в битве в Тевтобургском лесу в 9 г. н. э.

