По мере того, как уровень воды в Большом Солёном озере продолжает падать, было сделано скрытое и захватывающее геологическое открытие, которое привнесло новый научный интерес в и без того хрупкую экосистему. Об этом пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что в основе этого исследования лежит обнаружение таинственных "оазисов", усеивающих обнажившееся дно озера, что открывает важные сведения о подземных системах, снабжающих озеро пресной водой. Эти покрытые тростником холмы, впервые обнаруженные вдоль юго-восточного побережья озера, поначалу озадачивали ученых, но недавние исследования, проведённые геологами Университета Юты, начинают раскрывать их тайны.

На конференции Гольдшмидта Геохимического общества 2025 года были представлены новые данные об этих системах подземных вод, что ещё больше расширяет наше понимание этих скрытых источников пресной воды.

Формирование оазисов подземных вод

Интересно, что эти круглые, покрытые тростником холмы, известные как "острова тростника", - это не просто образования на поверхности: они служат ключом к пониманию текущего взаимодействия между подземными и поверхностными водами озера. Билл Джонсон, профессор кафедры геологии и геофизики Университета Юты, считает, что эти холмы образуются там, где грунтовые воды под давлением из-под дна озера выходят на поверхность. По мере отступления озера этот ранее скрытый процесс становится более заметным, предоставляя уникальную возможность изучить динамику подземных вод Большого Солёного озера.

"Вода в озере провела значительное время под землёй на пути к озеру. Но где это произошло, мы не знаем", - пояснил Джонсон во время посещения одного из таких участков.

Важно, что его команда использует сеть пьезометров и аэроэлектроразведку для изучения происхождения и движения воды. Эти геофизические инструменты помогают картировать скрытые грунтовые воды под дном озера, выявляя не только местоположение этих оазисов, но и подземную сеть, которая их питает.

Продолжая исследования, ученые надеются ответить на важные вопросы о том, откуда берутся эти грунтовые воды и как они влияют на окружающую среду. В феврале 2025 года Джонсон совместно с канадской компанией Expert Geophysics провел аэроэлектромагнитную съемку над заливом Фармингтон, ключевым районом исследований. Этот метод использует большой круглый датчик, подвешенный к вертолету, для пропускания электрического тока через землю, создавая частоту, проникающую в землю. Джефф Сандерсон, руководитель группы Expert Geophysics, пояснил:

"По сути, это даст вам спектр магнитных полей, и мы используем эти данные для создания трехмерного изображения того, что находится под землей".

Отмечается, что это подробное картирование позволяет команде глубже понять сложные системы подземных вод, питающих озеро.

Подземные воды, питающие озеро, находятся под значительным давлением, и очевидно, что этот ресурс может сыграть роль в смягчении пылевых бурь, вызываемых обнажившимся дном озера. Однако Джонсон опасается преувеличивать значение этого ресурса как решения.

"Похоже, это водный ресурс, который может быть полезен в будущем, но нам нужно понять его и не эксплуатировать его чрезмерно, нанося ущерб водно-болотным угодьям", - сказал он.

Команда намерена тщательно изучить этот ресурс и его потенциальное воздействие как на озеро, так и на окружающую экосистему.

