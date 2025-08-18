Он пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту" в рамках мирного урегулирования.

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня в Украине необязательно. Причина - он стремится достичь мирного соглашения между Украиной и РФ. Об этом пишет Clash Report.

"Я не думаю что нам нужно прекращение огня, это было бы неплохо, потому что люди перестанут умирать, но сейчас мы работаем над продолжительным миром", - сказал президент.

Он заявил, что другие конфликты, которые он помог урегулировать, были разрешены без предварительного установления режима прекращения огня

"Не думаю, что будет прекращение огня. Мы можем заключить соглашение, направленное на мир, пока они воюют. Мы будем обсуждать гарантии безопасности", - отметил политик.

По поводу гарантий для Украины Трамп сказал, что еще до президента РФ Владимира Путина было понятно, что Россия никогда не допустить Украину в НАТО:

"Так что такое заявление было сделано, но мы еще ничего не обсуждали. Мы будем обсуждать это сегодня. Но мы предоставим им очень хорошую защиту, очень хорошую безопасность. Это одна из составляющих"

Трамп утверждает, что положил конец шести войнам, и говорит, что считал войну в Украине "самой легкой", но на самом деле она оказалась сложной.

"Знаете, мне нравится концепция прекращения огня по одной причине - потому что вы прекращаете убивать людей немедленно, в отличие от двух недель, одной недели или чего бы то ни было. Но мы можем заключить сделку, в которой мы будем работать над мирным соглашением, пока они воюют. Я бы хотел, чтобы они остановились. Но стратегически это может оказаться невыгодным для одной или другой стороны. Но все эти сделки я заключал даже без упоминания слова "прекращение огня", - пояснил политик.

Трамп сообщил, что позвонит Путину после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами.

"Мы только что говорили, я косвенно говорил с президентом Путиным, и мы собираемся провести телефонный разговор сразу после этих встреч сегодня. И у нас может быть или не быть трехстороння встреча. Если её не будет, то война продолжится. А если да, то у нас есть хорошие шансы. Я думаю, что если у нас будет трехсторонняя встреча и все шансы положить этому конец, но он ждет моего звонка, когда мы закончим эту встречу", - сказал он.

Прекращение огня в Украине

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов поддержать мирное соглашение по Украине без прекращения огня как предварительного условия, о чем заявил его представитель.

"Мы всегда говорили, что хотим видеть устойчивый и справедливый мир для Украины. Такой, который обеспечит возвращение мира в Европу и позволит украинскому народу жить без страха новых атак, и соглашение, которое принесёт это как можно скорее", - отметил он.

