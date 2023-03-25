Многие отгружаемые в РФ товары содержат технологии "двойного назначения" и поставляются через третьи страны. Речь идет в том числе об автомобилях и стиральных машинках.

Европейский союз может ввести торговые ограничения в отношении стран, помогающих России приобретать стиральные машины и подержанные автомобили, компоненты из которых используются для ремонта поврежденную в боях военную технику.

Чиновники, следящие за торговыми потоками в Москву, обнаружили значительный рост торговли потребительскими товарами между ЕС и союзниками РФ в Центральной Азии. Об этом пишет The Telegraph.

Есть опасения, что новые торговые маршруты, активность которых выросла на 60-80%, используются Россией для обхода западных санкций, призванных парализовать ее военную машину.

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Согласно конфиденциальному документу, который попал в распоряжение The Telegraph, в Европе обсуждают планы противодействия странам, помогающим Москве уклоняться от наказания в виде торговых санкций.

Предложение может ограничить доступ любой страны, бизнеса или частного лица к рынку ЕС, если будет доказано, что они реэкспортировали запрещенные товары в Россию.

"Мы должны дать сильный сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах. Предоставление материальной поддержки военной и оборонной промышленности России будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС", - говорится в конфиденциальном документе.

Технологии двойного назначения

Многие отгружаемые товары содержат так называемые технологии "двойного назначения", которые имеют как военное, так и гражданское применение, и входят в список товаров, запрещенных к экспорту в Россию.

По словам чиновников, в число товаров, вывозимых из ЕС в такие страны, как Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, входят в основном стиральные машины, подержанные автомобили и фотоаппараты.

Есть опасения, что многие товары разбираются, а полупроводники и другие компоненты используются для восстановления российских танков, бронетехники и беспилотников-разведчиков, которые получили повреждения в ходе боевых действий в Украине.

"Это огромная проблема. Большая часть этого санкционного полотна й структуры санкций ослабляется", - сказал высокопоставленный дипломат из ЕС.

Закрытие границ

Отмечается, что большинство товаров, вывозимых из ЕС, направляются в Беларусь через сухопутную границу с Литвой, а затем реэкспортируются в Среднюю Азию. Чиновники могут отслеживать экспортные декларации вплоть до внешней границы ЕС, после чего грузы фактически "исчезнут" и, возможно, будут отправлены в Россию.

Польша закрыла границу, чтобы закрыть лазейку, но маршрут между Литвой и Минском по-прежнему открыт. В частных беседах Вильнюс жаловался, что 97% торговли через его границу с Беларусью совершают другие государства-члены Евросоюза.

Литва входит в число 19 государств-членов, которые одобрили план введения торговых ограничений для стран, помогающих Москве. Согласно плану, а также расширению санкций против союзников России, ЕС должен сначала провести дипломатические переговоры со странами Центральной Азии, чтобы предупредить их о последствиях.

Всплеск торговли с Казахстаном

Казахстан, один из ближайших партнеров России в регионе, уже пообещал контролировать товары, проходящие через страну. Его торговля с РФ резко возросла в прошлом году, поскольку санкции закрыли доступ для Москвы на западные рынки.

Власти Казахстана пообещали публиковать "в режиме реального времени отслеживание всей цепочки движения товаров от границы до границы".

"Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами", - сказал представитель Казахстана.

Дипломаты G7 также внимательно следят за Турцией, Арменией и ОАЭ на предмет потенциальной помощи, предлагаемой военной машине России.

Обход санкций против РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, в Россию продолжают поставлять микрочипы, произведенные западными компаниями, несмотря на введенные против РФ санкции. Для этого были созданы фирмы-посредники в Турции и Гонконге. Через компании, зарегистрированные в марте 2022 года, в РФ поставили чипов на 777 млн долларов.

Ранее Bloomberg писал, что Россия успешно обходит санкции Европейского Союза и стран "Большой семерки", обеспечивая поставки полупроводников и других технологии через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

А премьер-министр Латвии заявил, что трейдеры используют Турцию, Казахстан и Армению, чтобы уклоняться от санкций ЕС. Он отметил увеличение торговли между Европой и этими тремя странами, которое было "непропорциональным тому, что было в прошлом".

Европейский союз будет требовать усилить контроль в странах, где наблюдается всплеск импорта из ЕС передовых технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях в Украине. Экспорт передовых полупроводников, микросхем и других технологий из ЕС и G7 в Турцию, ОАЭ, Казахстан и 12 других стран Восточной Европы и Центральной Азии, резко выросли. Также наблюдается всплеск экспорт из этих стран в Россию.

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