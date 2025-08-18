Глава Белого дома сообщил, какие уступки от Украины ждет Россия, чтобы война закончилась.

Перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украине придется согласиться на некоторые условия России, пишет CNN.

В частности, Трамп считает, что для окончания войны, Украине стоит отдать Крым России и согласиться, что вступления в НАТО никогда не будет.

Издание отмечает, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф рассказал, что на саммите на Аляске президент России Владимир Путин согласился предоставить Украине гарантии безопасности и пойти на некоторые уступки по территориям в рамках потенциального мирного соглашения.

Однако, как говорится в материале, Россия до сих пор не упоминала о таких договоренностях. Более того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие гарантии должны быть сильнее тех, что "не сработали" в прошлом.

Указывается, что президент США Дональд Трамп перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими политиками в соцсети Truth Social написал, что сегодня "в Белом доме большой день".

"Большой день в Белом доме. Мы никогда раньше не имели здесь одновременно столько европейских лидеров. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, какими будут результаты", - отметил Трамп.

Детали встречи Трампа и Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что глава Белого дома Дональд Трамп считает, что прекращение огня в Украине не главное, хотя это было бы неплохо, поскольку тогда бы не умирали люди. Трамп пояснил, что главной целью является достичь мирного соглашения между Украиной и РФ и чтобы это обеспечило длительный мир. Президент США отметил, что другие конфликты, которые он помог урегулировать, были решены без предварительного установления режима прекращения огня.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома заверил, что Украина готова к трехстороннему сотрудничеству ради восстановления мира. Зеленский напомнил, что сейчас украинцы живут в условиях ежедневных нападений, поэтому войну надо остановить. Чтобы это произошло, Украине нужна поддержка американских и европейских партнеров.

