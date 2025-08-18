Украинский президент ответил на вопрос журналистов, на что готов ради мира.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина готова к трехстороннему сотрудничеству ради восстановления мира. Об этом он сказал в Овальном кабинете, где вместе с президентом США Дональдом Трампом отвечал на вопросы журналистов.

Украинского лидера спросили, готов ли он отправлять войска на смерть еще несколько лет или согласится перекроить карты.

Зеленский отметил прежде всего, что украинцы живут под ежедневными атаками. В частности, сегодня было много нападений, много раненых, и погиб ребенок полтора года.

Видео дня

"Поэтому нам нужно остановить эту войну. И чтобы остановить Россию, нам нужна поддержка американских и европейских партнеров. Мы сделаем для этого все возможное. И я думаю, мы показали, что мы сильные люди. И мы поддержали идею Соединенных Штатов о личной помощи, президента Трампа, чтобы остановить эту войну, чтобы дипломатическим путем закончить эту войну. И мы готовы к трехстороннему сотрудничеству, как сказал президент", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это "хороший сигнал" о трехстороннем сотрудничестве.

Что известно о позициях сторон

Как сообщал УНИАН, после встречи на Аляске с российским главой Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта встреча состоялась сегодня в Белом доме.

Накануне Зеленский озвучил ожидания от встречи с Трампом.

Он подчеркнул, что Путин не хочет прекратить убийства, но должен это сделать. Зеленский сказал, что настроен на "очень продуктивный" результат встречи в Белом доме.

Сначала запланирована встреча Зеленского и Трампа, после этого формат переговоров в Белом доме расширят лидеры европейских стран.

