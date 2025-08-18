Изобретатели готовы переписать историю солнечной энергетики.

В области солнечной энергетики произошло значительное достижение благодаря изобретению, которое уже называют "святым Граалем" солнечной энергетики. Возможно, это будущее зеленой энергетики, поскольку оно решает большинство проблем, с которыми сталкиваются традиционные солнечные панели, пишет ЕсорогтаІ.

Издание пишет, что традиционные солнечные панели не так полезны, как на это надеялись экологи. По данным PVCase, они могут преобразовывать ограниченное количество электроэнергии, нестабильно производят электроэнергию из-за погодных условий и ограниченного светового дня, имеют высокие начальные затраты, требуют больших земельных участков для установки и ограничены в применении. Но главное - быстро изнашиваются.

Новое изобретение поможет сделать солнечные панели долговечными. Ожидается, что их можно будет использовать десятилетиями. Речь идет о замене кремниевых элементов в панелях на перовскитные.

Его уже используют в экспериментальных моделях. Но первые элементы из перовскита также имели существенные недостатки - это высокий риск утечки йода, что приводило к быстрой деградации металла. Сейчас исследователи научились устранять эти недостатки.

В опубликованном исследовании объясняется, что ученые начали добавлять к первскитным элементам на этапе изготовления наночастицы оксида алюминия. Это изменило их свойства: модернизированные перовскитные солнечные элементы могут служить в десять раз дольше.

"Согласно результатам испытаний, в условиях экстремальной жары и влажности элементы сохраняли высокую производительность в течение двух месяцев. Добавление наночастиц оксида алюминия также предотвратило утечку йода и сделало структуру более однородной и проводящей", - говорится в статье.

Также революционно повысился срок службы перовскитных элементов. По данным Techno-Science.net, включение наночастиц оксида алюминия увеличило срок службы перовскитных элементов до 1530 часов. Это в десять раз превышает срок службы необработанных элементов.

Еcoportal пишет, что этот прорыв в стабильности и производительности перовскитных элементов может открыть новые возможности, сделав их основным энергетическим решением. Эти элементы также имеют более широкие возможности применения благодаря своей экономической эффективности и гибким структурам. В частности, их можно использовать для зарядки в дороге.

Как писал УНИАН, в Австралии уже начали изготавливать солнечные панели с перовскитовыми элементами для коммерческого использования. Сейчас от них можно заряжать только небольшие приборы. Однако, большое их преимущество в том, что для работы им хватает ограниченного количества дневного света и поэтому панели можно использовать в помещении - буквально на рабочем столе.

