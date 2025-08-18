Президент Украины, который находится в Вашингтоне, поблагодарил партнеров, которые работают ради надежного и достойного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что российский диктатор Владимир Путин сам не откажется от агрессии, поэтому должно работать давление, и это должно быть именно совместное давление стран, заинтересованных в длительном мире. Об этом он отметил в своем Telegram-канале перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

"Наша основная цель - надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление - США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок", - написал глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас должны быть остановлены убийства.

Видео дня

"И я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конце концов для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с Президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир", - подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского с целью положить конец войне, которая длится три с половиной года. Встреча состоится в Белом Доме. Она должна начаться в 20.45 по киевскому времени. Перед этим Зеленский встречается с рядом еврпейских лидеров, которые также прибыли в Вашингтон.

Известно, что во время в Вашингтон прибывают президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Планируется, что на первом этапе встреча будет предусматривать встречу президентов Украины и США, после которой присоединятся к переговорам европейские лидеры.

Вас также могут заинтересовать новости: