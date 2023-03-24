В основном, пакет будет касаться борьбы с обходом уже введенных ограничительных мер.

В Европейском Союзе анонсировали 11-й пакет санкций против России, связанных с агрессией РФ против Украины.

Как сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, соответствующее заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Президент ЕК Урсула фон дер Ляен говорила об 11-м пакете санкций ЕС против РФ, который, в основном, будет касаться борьбы с обходом уже введенных ограничительных мер", – написал Йозвяк.

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Санкции ЕС против России

На данный момент ЕС ввел 10 пакетов санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что 2023 год может стать переломным в вопросе экономического влияния санкций на Россию.

Кроме того, главы стран и парламетов государств-членов ЕС поддержали дальнейшую работу над ограничениями мировых цен на нефтепродукты. Спикер президента Европейского совета Баренд Лейтс подчеркнул, что ЕС остается преданным поддержанию и увеличению коллективного давления на Россию.

При этом бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Госдепе, Стивен Рэпп считает, что санкции с России не снимут до тех пор, пока российского диктатора Владимира Путина не выдадут Международному уголовному суду.

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