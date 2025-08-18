Европейцы считают, что гарантии безопасности - это очень и очень важно, и хотят их защитить и сохранить

Корреспондент Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на источник, участвовавший во встрече европейцев с президентом Украины Владимиром Зеленским в украинском посольстве сегодня днем, сообщает, что у лидеров стран ЕС нет ожиданий, что сегодняшние переговоры закончатся назначением даты трёхстороннего саммита США, Украины и России. Об этом она написала в соцсети X.

Приведем ряд тезисов, о которых сообщил ей ее источник в украинском посольстве.

"Мне сказали, что сегодня не ожидается, что будет назначена дата трехстороннего саммита, но сегодняшний день будет успешным, если Зеленский проведет реалистичные переговоры о территориальных уступках", - отметила журналистка.

Видео дня

По ее словам, никто не ожидает, что Зеленский увезет в Украину версию карты президента РФ Владимира Путина, но ему нужно обсудить, от чего он может отказаться, а что для него критически важно сохранить.

"Получение ясности по поводу гарантий безопасности и того, как они будут выглядеть, облегчит Зеленскому задачу по "продаже" этого решения у себя дома. На вопрос о том, что насколько долго это затянется, мне ответили, что США чувствуют, что за этим стоит политическая энергия, свет в конце туннеля, и хотят добиться этого сейчас, но понимают, что это не произойдет мгновенно. Скорее "недели, а не месяцы" - и Украина это понимает", - написала она.

США и европейцы "деликатно" высказали свои предложения по территории, но они также осознают, что Зеленский должен вернуться с этим и проработать это в своей системе - "нужно вернуться с встречным предложением". Хайнрих пояснила:

Я спросила, как Зеленский подходит к этому, учитывая конституционное требование Украины о проведении национального референдума по территориальным изменениям - мне ответили, что общее отношение к этому вопросу, такое, что нам дали понять, что "это ваша проблема", то есть Зеленский должен сам решить и справиться с этим. Что касается территории с полезными ископаемыми, находящейся под контролем России, то, по сути, если Америка имеет долю в этой земле, это само по себе является гарантией безопасности - в их интересах сделать так, чтобы это сработало.

По ее словам, европейцы считают, что гарантии безопасности - это очень и очень важно, и хотят их защитить и сохранить - отчасти поэтому они все так стремятся быть здесь сегодня. Они также хотят помочь Зеленскому справиться с этой сложной задачей, потому что "риск того, что Зеленский скажет что-то не то, очень велик".

Они считат, что обсуждение гарантий безопасности не приведет к созданию полноценного плана безопасности сегодня, но они хотят четких следующих шагов, над которыми можно работать, "принципиального обязательства со стороны коалиции желающих, США, выработанного совместно с украинцами".

При этом есть некоторое понимание того, что США должны законодательно закрепить это, чтобы обеспечить его действие в будущих администрациях.

Белый дом также считает важным принятие Путиным гарантий безопасности - их позиция заключается в том, что "теперь мы должны наполнить это содержанием".

Встреча Зеленского и Трампа

Зеленский заявил, что открыт для проведения выборов в стране, на чем ранее настаивали представители администрации США. Однако для этого в Украине должен сначала наступить полноценный мир.

Трамп оставил открытой возможность участия США в обеспечении безопасности Киева, независимо от того, какие гарантии предоставят Вашингтон и европейские столицы.

Вас также могут заинтересовать новости: