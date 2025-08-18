Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва против размещения военного контингента стран НАТО на территории Украины. Ее слова цитируют росСМИ.
"Любые сценарии с появлением в Украине воинского контингента стран НАТО неприемлемы и чреваты неконтролируемой эскалацией конфликта", - сказала Захарова журналистам.
Также представительница МИД РФ добавила, что Москва призывает Британию "не мешать работе российских и американских переговорщиков". По ее словам, Лондон не заинтересован в урегулировании российско-украинской войны.
"Лондон делает все возможное для затягивания кровопролития", - подчеркнула Захарова.
Трамп рассматривает отправку американских войск в Украину после войны
Ранее Axios со ссылкой на советников президента США Дональда Трампа писало, что американская администрация рассматривают различные варианты гарантий безопасности для Украины в рамках возможного мирного соглашения с РФ. Один из советников рассказал журналистам, что гарантии безопасности могут включать в себя размещение американских войск в Украине. Другой же советник заявил, что пока это остается под вопросом.
Одини из собеседников издания подчеркнул, что Трамп хочет, чтобы Украина и Россия как можно быстрее подписали мирное соглашение. По его словам, это одна из приоритетных задач американского лидера.