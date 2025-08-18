Захарова заявила, что отправка военных стран НАТО в Украину якобы "чревато неконтролируемой эскалацией конфликта".

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва против размещения военного контингента стран НАТО на территории Украины. Ее слова цитируют росСМИ.

"Любые сценарии с появлением в Украине воинского контингента стран НАТО неприемлемы и чреваты неконтролируемой эскалацией конфликта", - сказала Захарова журналистам.

Также представительница МИД РФ добавила, что Москва призывает Британию "не мешать работе российских и американских переговорщиков". По ее словам, Лондон не заинтересован в урегулировании российско-украинской войны.

"Лондон делает все возможное для затягивания кровопролития", - подчеркнула Захарова.

Трамп рассматривает отправку американских войск в Украину после войны

Ранее Axios со ссылкой на советников президента США Дональда Трампа писало, что американская администрация рассматривают различные варианты гарантий безопасности для Украины в рамках возможного мирного соглашения с РФ. Один из советников рассказал журналистам, что гарантии безопасности могут включать в себя размещение американских войск в Украине. Другой же советник заявил, что пока это остается под вопросом.

Одини из собеседников издания подчеркнул, что Трамп хочет, чтобы Украина и Россия как можно быстрее подписали мирное соглашение. По его словам, это одна из приоритетных задач американского лидера.

