Хилл считает, что на встрече с Трампом именно Путин определял там повестку дня.

Президент США Дональд Трамп поддерживает позицию Москвы, согласно которой достаточно просто решить прекратить боевые действия, считает бывшая специальная помощница президента США Трампа по вопросам Европы и России Фиона Хилл, пишет The Hill.

"Все, что Украина получает в качестве уступки, - это прекращение боевых действий со стороны России. И это типичный подход Путина в течение 25 лет его президентства: "Я вас побью, а моя уступка заключается в том, что я перестал вас бить"", - сказала она.

Издание указывает, что в интервью на канале CBS "Face the Nation" в воскресенье, 18 августа, Хилл поделилась, что красная дорожка, по которой Трамп встретил Путина в Аляске в пятницу, 15 августа, также сыграла на руку российскому лидеру.

"Хотя это было представлено как демонстрация силы, поскольку происходило на базе ВВС США с пролетом самолетов B-52 и других истребителей, это, безусловно, больше похоже на проявление благодарности Владимиру Путину", - сказала Хилл.

По ее мнению, оптимистичные прогнозы были гораздо более благоприятными для Путина, чем для США.

"Действительно выглядело так, будто Путин определил там повестку дня, нарратив и, во многих аспектах, тон всего саммита", - отметила бывшая помощница Трампа.

Издание отмечает, что глава Белого дома покинул встречу с Путиным, не добившись соглашения о прекращении огня от российского лидера. Трамп лишь заявил, что Украина и Россия должны перейти к переговорам о прекращении войны.

Детали встречи Трампа и Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что европейские лидеры перед началом разговора с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским отметили гарантии безопасности для Украины. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что основа любого мира - гарантии безопасности. Мелони поблагодарила Трампа за изменения в позиции России.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что через неделю-две можно будет посмотреть, удастся ли закончить войну в Украине. Он добавил, что обе стороны этого хотят. В то же время, глава Белого дома отметил, что не произошло режима тишины, но достичь соглашения можно и во время войны.

