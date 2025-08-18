Оккупанты сбросили на Доброполье "ФАБ-250", Константиновку атаковали "Смерчем" и артиллерией.

18 августа российские оккупанты нанесли удар по Доброполью, сбросив "ФАБ-250" с модулем УМПК. Как сообщили в Донецкой областной прокуратуре, в результате атаки на улице погибла женщина. Также получили телесные повреждения трое мужчин 26, 31 и 74 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, переломы и осколочное ранение.

Кроме того, ВС РФ атаковали Константиновку. Вражеская армия направила на город 5 ракет РСЗО "Смерч". От травм, несовместимых с жизнью, погибли двое гражданских. Еще 4 местных жителей получили осколочные ранения, минно-взрывные травмы и рваную рану. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, состояние некоторых из них врачи оценивают как средней тяжести и тяжелое. В это же время российские войска обстреляли населенный пункт из артиллерии. Погиб 74-летний пенсионер.

По данным прокуратуры, в эпицентрах взрывов повреждены многоквартирные и частные дома, заведение питания, магазин.

Видео дня

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Война в Украине - ситуация в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, ситуация в Донецкой области очень тяжелая, хоть Силам обороны Украины и удалось ликвидировать выступление врага возле Доброполья.

Как сообщил спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов, комментируя обострение, которое было на прошлой неделе в Донецкой области, после "срезания" выступление россиян в сторону Доброполья, на этой части Покровского направления сейчас тенденции "оптимистические". Однако, россияне, пытаются восточнее развивать наступление - в сторону Константиновки.

Как отметил Трегубов, оккупанты все время пополняют свои потери. Он напомнил, что личного состава оккупантов на территории Донецкой области очень много и все время они просто подтягивают новую живую силу ближе к линии фронта. Спикер напомнил, что на Покровском направлении сейчас 110 тыс россиян - это фактически в 1,5 раза больше, чем было население самого города.

Как известно, в последнее время россияне сосредоточились на атаках с воздуха наших позиций на линии фронта и прифронтовых областях. Военные и политики констатируют, что россияне охотятся на гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что РФ сознательно бьет по украинским городам перед важными переговорами в США. Таким образом пытаются оказать давление и нивелировать дипломатические усилия.

Вас также могут заинтересовать новости: