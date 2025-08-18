Супруги провели пару дней только вдвоем на природе.

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко, Инна показала, как они вместе проводят время без детей. В своем блоге в Instagram юристка поделилась видео с отдыха в горах. Супругам удалось уединиться.

Тимур и Инна, которые воспитывают четверых детей, решили отправиться этим летом в мини-отпуск только вдвоем. Для отдыха пара выбрала комплекс в Ворохте Ивано-Франковской области.

Пару дней супруги провели в окружении леса и гор. Живописная природа произвела на них впечатление. В частности своими эмоциями Инна Мирошниченко поделилась со своими подписчиками:

"Двое суток полного уединения вдвоем в лесу. Представьте себе. Абсолютная тишина. Только звуки природы. Иногда добавляется шум дождя или сверчков. Сплошная медитация".

Среди развлечений, которыми наслаждались Тимур и Инна, были прогулки по сосновому лесу, катание на больших качелях, знакомство с местными животными и просто отдых на природе, который позволил паре восстановить силы и набраться энергии перед возвращением к ежедневным делам.

Как отметила пара, двух дней было маловато, и они бы хотели вернуться в это замечательное место еще.

Стоит отметить, что Тимур и Инна Мирошниченко официально женаты с 2018 года. Вместе они воспитывают двух родных детей - Мию и Марка, а также двух названных - Марселя и Ангелину. Недавно супруги показали, как изменилась их семья за 7 лет.

