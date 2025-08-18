Ученая объяснила, можно ли преодолеть цветение воды в Днепре

Она рассказала о трех главных причинах, по которым вода в Днепре летом становится зеленой.

Как и другие реки Украины, Днепр сталкивается с проблемами загрязнения и засорения, гидроморфологическими изменениями и последствиями военных действий. О его состоянии в интервью РБК-Украина рассказала руководитель направления "Вода" Всемирного фонда природы WWF-Украина, кандидат географических наук Оксана Коноваленко.

По ее словам, около 60% водных объектов бассейна Днепра имеют хорошее экологическое состояние, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Она отметила, что около половины территории Украины относится к бассейну Днепра.

При этом и самая большая река, и малые реки сталкиваются с одними и теми же проблемами. Это загрязнение органическими веществами и биогенными элементами - из-за неэффективной работы очистных сооружений; смыв удобрений и пестицидов - с сельскохозяйственных угодий; загрязнение промышленными отходами.

Она сказала, что проблема цветения воды (научный термин - евтрофикация) в Днепре - это сезонное явление. Оно наступает, когда температура воды прогревается до 15 градусов. А это может произойти даже в начале лета.

Кроме температуры на цветение влияет избыток питательных веществ (фосфора и азота) и застой воды. Она напомнила, что зеленеет вода прежде всего в водохранилищах, поскольку там очень незначительные течения.

"И поэтому меняется и температурный режим. Соответственно, прогрев происходит быстрее, чем в реках", - добавила Коноваленко.

Она добавила, что бороться с этим явлением сложно и долго.

"Необходимо приводить в порядок все очистные сооружения на Днепре. Уменьшить смыв с сельскохозяйственных угодий. Ведь удобрения с полей дают органические соединения, которые еще и ускоряют это "цветение", - сказала она.

Цветение воды в море

Как писал УНИАН, вблизи Одессы зафиксировали размножение водорослей в море, из-за которого вода позеленела. Экологи выяснили, что причина этого - превышение допустимого уровня вредных веществ.

