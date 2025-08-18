Актриса поздравила родного человека с особым праздником.

Известная украинская актриса Наталья Денисенко растрогала поклонников новым фото. В своем блоге в Instagram звезда сериалов "Домик на счастье", "Крепостная" и "Связь" неожиданно выложила фотографию со своим отцом Александром.

Как выяснилось, сегодня, 18 августа, мужчина празднует свой день рождения. В честь праздника Наталья поделилась редким совместным фото и трогательно обратилась к папе. В частности она написала теплые слова благодарности и свои искренние пожелания, подчеркнув, насколько важным для нее является отец.

"Как я тебя люблю! Спасибо за жизнь! Спасибо, что ты есть! Будь здоров! Живи долго-долго!" - отметила актриса.

На опубликованном кадре можно разглядеть саму Денисенко и ее отца, который сидит рядом с ней на диване. Близкие люди выглядят счастливыми, улыбаясь в камеру.

Стоит отметить, что актриса театра и кино не слишком часто радует поклонников семейными фотографиями с родителями. Поэтому фото с отцом получило особое внимание от ее поклонников.

