Президент США заявил, что Украина и Россия хотят закончить войну.

Все предпочли бы прекращение огня перед установлением прочного мира, но в последних шести войнах, которые Белому дому удалось остановить, этого не происходило, заявил президент США Дональд Трамп. Также он отметил, что через неделю-две можно будет посмотреть, удастся ли закончить войну в Украине, ведь обе стороны этого хотят.

"На данный момент этого [режима тишины] не происходит, но президент Украины Владимир Зеленский и Путин могут обсудить это чуть подробнее. Я не уверен, что это обязательно. Сделать это [достичь соглашения] можно и во время войны. Но, с другой стороны, я бы хотел прекращение огня — ведь оно сразу останавливает убийства", - подчеркнул американский лидер на встрече с европейцами.

При этом Трамп считает, что мирное соглашение по итогам прошедших встреч — "вполне достижимая цель".

Следующим шагом, по его словам, должна стать трехсторонняя встреча.

"Я с нетерпением жду работы и отличного результата. Сегодня мы собираемся посвятить много времени обсуждению — и для нас действительно большая честь, что вы [лидеры Европы] приехали", - отметил Трамп. И добавил, что во время их встречи должны быть разрешены практически все вопросы, включая вопрос безопасности.

В случае успеха переговоров, как отметил президент США, Россия может сделать ряд "позитивных шагов". К примеру, "немедленно" передать Украине тысячу военнопленных.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский должен согласиться на некоторые условия России, по словам американского президента. В частности, Трамп считает, что для окончания войны, Украине стоит отдать Крым России и согласиться, что вступления в НАТО никогда не будет.

Кроме того, Трамп настаивал на том, что достичь мирного соглашения с Россией получится и во время боевых действий. "Мы можем заключить соглашение, направленное на мир, пока они воюют", - заявил он.

