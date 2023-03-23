В Евросоюзе настроены сохранять коллективное давление на РФ путем эффективного воплощения санкционной политики.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского союза поддержали продолжение работы над ограничениями мировых цен на нефтепродукты.

Об этом говорится в выводах лидеров ЕС, которые обнародовал спикер президента Европейского совета Баренд Лейтс в Twitter.

"Европейский Союз остается преданным поддержанию и увеличению коллективного давления на Россию, в том числе с помощью возможных дальнейших ограничительных мер, и продолжит работать над предельной ценой на нефть вместе с партнерами", - отмечается в выводах.

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Также лидеры ЕС отмечают важность и срочность наращивания усилий с целью обеспечения эффективного воплощения санкций на европейском и национальном уровнях. Они решительно настроены эффективно предотвращать и противодействовать случаям обхода ранее введенных санкций с участием третьих стран.

В этой связи Совету ЕС и Европейской комиссии поручено укрепить все принудительные инструменты и вместе со странами-членами ЕС разработать полноценно скоординированный подход в этом вопросе.

Кроме того, Евросоюз интенсифицирует сотрудничество с партнерами для противодействия ложным российским нарративам и дезинформации о войне.

Российская нефть - последние новости

5 декабря 2022 г. нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Предельная цена на нефть и нефтепродукты из России была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, страна-агрессор стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в период с января по февраль.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных после вторжения России в Украину, агрессор пересматривает налог нефтяных компаний для увеличения государственных доходов.