Канцлел Германии Фридрих Мерц заявил, что для начала "серьезных переговоров" нужно перемирие в Украине. По его словам, странно вести переговоры на высоком уровне, когда продолжаются бои. Об этом пишет Clash Report.

"Сейчас будут тяжелые переговоры, господин Трамп, нужно давить на Россию, нужно перемирие уже до следующей встречи", - сказал он.

Трамп на это ответил, что сначала нужно дать поговорить президенту РФ Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и посмотреть, что получится.

"Да, мы обговорим это с президентом и посмотрим, как можно добиться. Если нам удастся достичь прекращения огня - прекрасно. Если нет, что ж, у нас есть много других вопросов, которые нужно обсудить", - ответил Трамп.

Он напомнил, что несколько конфликтов были завершены при его участии без предварительного прекращения огня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею объявления прекращения огня в Украине до проведения трехсторонней встречи лидеров. Он рассказал, что Украина в качестве гарантии безопасности должна иметь сильную армию, и Европа надеется, что может рассчитывать на Трампа в достижении мира.

Прекращение огня в Украине

Ранее Трамп заявил, что перемирия и прекращение огня в Украине он уже не требует, а нацелен на переговоры о прочном мире.

По его словам, перемирие может дать стратегическое преимущество одной из сторон, позволив ей отстроиться и перегруппироваться. Это может стать причиной, по которой другая сторона не захочет его.

