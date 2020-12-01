В законе Украины "Об отпусках" прописывается такой вид отпуска как отпуск при рождении ребенка.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (№3695).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 301 народный депутат из 350 зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом в Кодексе законов о труде Украины устанавливается, что одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней предоставляется работникам, а именно: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабке или деду, либо иному совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Отпуск при рождении ребенка предоставляется только одному из этих лиц.

По желанию матери или отца ребенка ей (ему) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству.

Предприятия, учреждения и организации за счет собственных средств могут предоставлять одному из родителей ребенка частично оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком большей продолжительности.

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также бабкой, дедом или другими родственниками ребенка, которые фактически ухаживают за ним, или лицом, усыновившим или взявшим под опеку ребенка, одним из приемных родителей и родителей-воспитателей.

Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, или усыновившим ребенка, матери и отцу лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, который воспитывает их без матери (в том числе, в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также лицу, взявшему ребенка под опеку или лицу с инвалидностью с детства подгруппы а I группы, предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.

Среди прочего, устанавливается, что сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных средств на предприятиях и в организациях для женщин и мужчин, имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, а также для одиноких матерей, которые воспитывают и содержат одного ребенка или больше детей, и отцов, воспитывающих детей без матери (в том числе, в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении).

В то же время, в законе Украины "Об отпусках" прописывается такой вид отпуска как отпуск при рождении ребенка.

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Автор: Татьяна Поляковская