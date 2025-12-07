Наибольший рост цен произошел в российских районах Черного моря.

Цены на страхование судов, осуществляющих торговлю в Черном море, за последний месяц выросли в три раза. По словам страховых брокеров, они будут продолжать расти после недавних атак Украины на суда и порты в этом регионе, пишет Financial Times.

"Стоимость страхования военных рисков для судов, плавающих по Черному морю - важной торговой зоне для таких товаров, как зерно и нефть - резко возросла после атак украинских спецподразделений на инфраструктуру, в частности российский порт Новороссийск", - объяснили в материале.

Как отметил для издания руководитель отдела морских перевозок и грузов брокерской компании Marsh Маркус Бейкер, цены на страхование военных рисков выросли с примерно 0,25-0,3 % от стоимости судна в начале ноября до 0,5-0,75 % на этой неделе, что означает рост цен на 250%.

В то же время брокер по страхованию товаров в другой компании отметил, что цены для их клиентов выросли более чем на 200%.

По словам Бейкера, наибольший рост цен произошел в российских районах Черного моря, которое также граничит с Украиной, Грузией и Турцией.

"Россия будет эскалировать ситуацию в Украине, поэтому мы, вероятно, увидим дальнейший рост ставок в этом регионе", - предупредил он.

Что этому предшествовало

В FT напомнили, что Украина недавно нацелилась на суда так называемого теневого флота нефтяных танкеров РФ, который Москва использует для уклонения от западных санкций с начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году.

На прошлой неделе украинские дроны нанесли удар по двум танкерам, которые находятся под санкциями. Речь идет о "Кайрос" и "Вират", которые находятся у черноморского побережья Турции.

В то же время танкер "Мидволка 2" также был атакован, по информации морской турецкой власти, однако Украина заявила, что "не имеет никакого отношения к этому инциденту".

Последствия таких ударов

Как отметил страховой брокер, больше всего цены выросли на танкеры, которые связаны с РФ, а также на сухогрузы, перевозящие сыпучие грузы, такие как зерно.

Один эксперт по морской безопасности рассказал анонимно для Financial Times, что эти атаки смутили владельцев танкеров, которые опасаются, что даже суда, которые осуществляют "законную торговлю", становятся мишенями.

Другие атаки на танкеры

Также стало известно, что на прошлой неделе турецкий нефтяной танкер был поврежден четырьмя взрывами у побережья Сенегала. После нападения владелец судна, компания Besiktas Shipping из Стамбула, заявила, что прекратит все "путешествия, связанные с Россией".

Бейкер считает, что такое нападение могло быть попыткой Украины подорвать деятельность владельцев танкере, которые торгуют с РФ. Он добавил, что участие Украины в инциденте в Сенегале не было подтверждено.

"Никто бы не поставил Сенегал на карту как страну с повышенным риском войны... это может означать общее повышение ставок [страхования] риска войны за пределами Черного моря. Такой тип [атак] становится несколько более случайным", - подчеркнул Бейкер.

В свою очередь эксперт по морской безопасности добавил, что судовладельцы опасаются, что эскалация может побудить РФ к ответным действиям, направленным против экспорта аммиака и зерна из Украины.

После этого российский диктатор Владимир Путин назвал такие украинские атаки на теневой флот "пиратством" и угрожал "полностью отрезать Украину от моря".

В то же время президент группы по морским рискам Sedna Global Джон Гахаган отметил, что Черное море было "точкой кипения" с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2002 году.

Создание экпортных коридоров для украинского зерна означало, что ситуация "успокоилась", но он предупредил:

"Все с интересом наблюдают за этим, чтобы увидеть, не произойдет ли более масштабная эскалация".

Ситуация в Черном море - последние новости

В то же время спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на атаку на судно в Черном море. По его словам, Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту. Также Тихий предположил, что это могла быть провокация России.

"Кроме того, якобы маршрут из России в Грузию через СЭЗ Турции не имеет смысла и намекает на то, что Россия, возможно, все это инсценировала", - добавил он.

Также сообщалось, что недавно румынские военные уничтожили в Черном море украинский морской дрон Sea Baby. Получив разрешение на обезвреживание в соответствии с действующими оперативными процедурами, саперы провели контролируемый подрыв.

"С начала полномасштабной войны вблизи границ Румынии ее ВМС постоянно контролируют морскую и речную зону ответственности. Патрулирование осуществляется собственными кораблями и авиацией, а также в сотрудничестве с другими родами войск Румынии и странами НАТО. За это время было обеспечено безопасное прохождение более 12 тысяч коммерческих судов через акваторию Черного моря", - сообщили в Министерстве обороны Румынии.

