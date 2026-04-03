Цены на квартиры резко изменились: что происходило на рынке жилья в марте

На рынке новостроек стоимость квадратного метра в течение марта значительно колебалась.

В марте 2026 года рынок жилья в Украине продемонстрировал разнонаправленную динамику. В одних регионах квартиры стремительно дорожали, в других – дешевели. Колебания зафиксированы как в сегменте новостроек, так и на вторичном рынке.

Согласно результатам исследования DIM.RIA, которое есть в распоряжении УНИАН, на рынке новостроек стоимость за квадратный метр интенсивно менялась в течение марта.

Отмечается, что наибольший рост цены зафиксирован в Кировоградской области – +3,5% по сравнению с февралем, что вывело ее на вторую позицию по средней цене. А в Закарпатской области произошло наибольшее падение цены квадратного метра – на 7,5%.

В то же время Киев остается на первом месте по цене. В столице средняя стоимость квадратного метра в марте составила 1 393 доллара за квадратный метр (-2,3% по сравнению с февралем). Самые дорогие новостройки сосредоточены в Печерском районе, где средняя стоимость квадратного метра составляет 2 669 долл. Самые доступные варианты можно найти в Деснянском районе, где средняя цена составляет 888 долл./кв. м.

Вторичное жилье

По данным DIM.RIA, стоимость вторичного жилья продолжает расти в большинстве областей Украины. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Херсонской (+6%), Ивано-Франковской (+5%), Закарпатской (+4%), Тернопольской (+4%), Киевской (+4%), Харьковской (+4%) и Кировоградской (+4%) областях. Значительное падение цен произошло в Черкасской области – на 10%.

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру фиксируется в Запорожской области – 15,5 тыс. долл. Самое дорогое жилье в Киеве, где средняя стоимость в марте составляла 89 тыс. долл.

В столице самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит 180 тыс. долл., а самым бюджетным – Деснянский, где средняя стоимость такой квартиры составляла 48 тыс. долл.

Рынок аренды

В марте Киев разделил первую позицию по средней цене аренды с Закарпатской областью – 22 тыс. грн в месяц за однокомнатную квартиру. Самое дешевое жилье для аренды по-прежнему в Харьковской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 5,5 тыс. грн в месяц. В столице самая дорогая аренда в Печерском районе – 22,5 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском – 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Рынок жилья в Украине – главные новости

26 февраля стало известно, что с приходом тепла в Украине может вырасти стоимость аренды частных домов в Киевской области. В то же время цена на покупку такого жилья может даже снизиться.

Ранее сообщалось, что в Киеве выросла стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости. Средняя цена однокомнатной квартиры в столице составляла 70 тысяч долларов, что на 12% больше, чем год назад. В то же время во Львове средняя цена однокомнатной квартиры составляла 71 тысячу долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: