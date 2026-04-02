Во Львове выросли цены на жилье: самый дорогой и самый дешевый район города

Во Львове выросла стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости. Средняя цена однокомнатной квартиры в городе составляет 71 тысячу долларов, говорится на портале недвижимости ЛУН.
"Средняя стоимость жилья во Львове продолжает расти. За последние полгода однокомнатные квартиры подорожали на 9% в долларах. Спрос на недвижимость в западных регионах подпитывается интересом инвесторов и относительной безопасностью", – говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость двухкомнатной квартиры во Львове составляет 101 тыс. долл., что на 9% больше, чем год назад. В то же время трехкомнатные квартиры стоят 127 тыс. долл. (+12%).
Самые дорогие однокомнатные квартиры находятся в Сиховском районе, где средняя стоимость достигает 75 тыс. долл. Немного дешевле жилье в Лычаковском – 74,9 тыс. долл. Далее идет Шевченковский район, где можно приобрести "однушку" за 71,4 тыс. долл.
При этом во Франковском районе средняя стоимость составляет 70 тыс. долл., а в Железнодорожном районе цена составляет 68 тыс. долл. за однокомнатную квартиру.
В то же время самая низкая цена за однокомнатную квартиру фиксируется в Галицком районе города – 66,3 тыс. долл.
Средняя цена двухкомнатной квартиры во Львове на вторичном рынке:
- Галицкий район – 115 тыс. долл.;
- Лычаковский – 112 тыс. долл.;
- Франковский – 110 тыс. долл.;
- Шевченковский – 99,5 тыс. долл.;
- Сыховский – 97 тыс. долл.;
- Железнодорожный – 91,5 тыс. долл.
Средняя цена трехкомнатной квартиры:
- Франковский район – 150 тыс. долл.;
- Галицкий – 141 тыс. долл.;
- Лычаковский – 128 тыс. долл.;
- Сиховский – 123 тыс. долл.;
- Шевченковский – 120 тыс. долл.;
- Железнодорожный – 114 тыс. долл.
16 марта стало известно, что в столице выросла стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости. Средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляла 70 тысяч долл., что на 12% больше, чем год назад.