"Дія" планирует интегрировать искусственный интеллект, расширить сервисы для водителей, цифровизировать услуги, связанные со смертью и прочее.

Пять лет назад был запущен портал и приложение "Дія". За это время в нем появилось более 40 сервисов и 130 услуг. В будущем их количество станет еще больше.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в "Дії" будет ИИ-помощник, к которому украинцы будут обращаться, если возникнут проблемы при взаимодействии с государством. При этом для партнеров, которые хотят интегрировать сервисы государственного портала, уже работает ИИ-чатбот "Наталка".

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Другие услуги, которые появятся в "Дії" в будущем:

расширение возможности перерегистрации авто - возможность изменить техпаспорт, зарегистрировать авто после растаможки и т.д;

"еКонсул". В "Дії" украинцы за рубежом смогут заказать загранпаспорт или ID-карту, водительское удостоверение, карточку налогоплательщика и забрать по месту пребывания;

электронная система "еНотариат", которая интегрирует все нотариальные процессы;

комплексная услуга переоформления документов при смене фамилии;

цифровизация услуг, связанных со смертью. На первом этапе - получение свидетельства о смерти, госрегистрация смерти, передача данных в реестры и оформление пособия на погребение.

"Дія" - последние новости

Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в приложение "Дія" будут поступать электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения.

Кроме этого, 30 января подача заявлений о репарациях в международный Реестр убытков стала снова доступна в "Дії" после масштабной кибератаки со стороны России на государственные реестры Украины.

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