В государственном приложении "Дія" запустили бета-тест новой услуги - украинцы смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его.
"Уже скоро украинцы прямо в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Для этого не надо будет никуда ходить - хватит "Дії". Услуга будет суперактуальной для пар на расстоянии, а также для военных", - сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не ранее чем за пять дней до. Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в "Дію", а физический документ пара может заказать доставкой "Укрпочты" или забрать в отделении "Укрпочты".
Приобщиться к тесту могут пары:
- совершеннолетние граждане Украины;
- имеют идентификационный код;
- ID-карту или биометрический загранпаспорт в "Дії";
- неженатые или официально разведенные.
"Дія" - последние новости
22 апреля в "Дії" запустили продажу двух новых военных облигаций. Они посвящены временно оккупированным украинским городам - Бахчисараю и Макеевке.
С 21 мая украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, могут на портале "Дія" сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе. Ранее услуга была доступна только в государственном приложении "Дія".