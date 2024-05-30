Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в приложение "Дія", а физический документ пара сможет заказать доставкой.

В государственном приложении "Дія" запустили бета-тест новой услуги - украинцы смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его.

"Уже скоро украинцы прямо в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Для этого не надо будет никуда ходить - хватит "Дії". Услуга будет суперактуальной для пар на расстоянии, а также для военных", - сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не ранее чем за пять дней до. Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в "Дію", а физический документ пара может заказать доставкой "Укрпочты" или забрать в отделении "Укрпочты".

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Приобщиться к тесту могут пары:

совершеннолетние граждане Украины;

имеют идентификационный код;

ID-карту или биометрический загранпаспорт в "Дії";

неженатые или официально разведенные.

"Дія" - последние новости

22 апреля в "Дії" запустили продажу двух новых военных облигаций. Они посвящены временно оккупированным украинским городам - Бахчисараю и Макеевке.

С 21 мая украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, могут на портале "Дія" сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе. Ранее услуга была доступна только в государственном приложении "Дія".

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