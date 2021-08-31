Большие инвестиции: зачем люди вкладываются в недвижимость премиум-класса

Чем интересны вложения капитала в самое дорогое жилье Киева.

В последние годы украинское общество захлестнула настоящая волна инвестирования. Сегодня осознание того, что деньги должны работать, пришло практически ко всем, кто имеет капитал. При этом доступных вариантов, не требующих от инвестора высокого уровня экспертизы, существует не так уж и много. Это инвестиции в стартапы и ценные бумаги, банковские депозиты и вложения в недвижимость.

Первый вариант при теоретической возможности получить самую высокую доходность одновременно и самый рисковый. Это почти лотерея: даже будучи специалистом наряду с вероятным увеличением инвестиций всегда есть опасность ошибиться и потерять свои деньги.

Куда более безопасной альтернативой представляются банковские депозиты. Впрочем, действенным механизмом получения дохода их назвать сложно. Проценты, предлагаемые банками при размещении в гривне, почти всегда ниже уровня обесценивания национальной валюты вследствие инфляции и девальвации. А в валютных депозитах доход настолько мал, что скорее может считаться бесплатной услугой хранения денег.

Кроме того, свеж еще в памяти банкопад 2014-2015 годов. Об этом свидетельствует новый опрос Центра Разумкова: коммерческим банкам не доверяют больше 70% украинцев. Во многом это продиктовано действующей политикой гарантирования вкладов. Независимо от суммы депозита в случае краха финучреждения удастся вернуть только 200 тысяч гривен.

Вложения в недвижимость

Для наших соотечественников покупка квадратных метров в новостройках является самым простым и понятным способом заработка, получения пассивного дохода или даже просто повышения капитализации своего вложения.

Во-первых, потому что цена квадратного метра в строящемся доме повышается по мере возведения: от старта до ввода в эксплуатацию это добавляет к стоимости 30-45%. Во-вторых, потому что стоимость недвижимости в столице растет еще и под действием рыночных факторов. К примеру, жилье наивысшего ценового сегмента за последние 12 месяцев в среднем выросло в цене на 9,3%.

В целом рынок новостроек Украины представлен четырьмя основными классами: это эконом, комфорт, бизнес и премиум. У каждого из них свои особенности и характеристики. Но в данном материале мы остановимся именно на последнем как самом дорогом и качественном. Кому он подойдет и почему стоит вкладываться именно в него, изучим на примере ЖК Krauss Gallery, который строится в самом центре Киева девелопером "Креатор-Буд".

Зачем инвестировать в элитную недвижимость

Очевидно, что для вложений в самые дорогие объекты, представленные на столичном рынке жилья, нужно иметь больший капитал, чем в случае с более низкими классами. Так, в ЖК Krauss Gallery цена квадратного метра сейчас начинается от 103,5 тысяч гривен. То есть порог входа для инвестора в данном случае очень высокий.

Но премиум-класс как предмет инвестиций обладает и рядом преимуществ, которые выгодно отличают его от других. Главное из них – это ограниченность предложения. В то время как инвесторы в других классах конкурируют друг с другом и постоянно появляющимися новыми проектами, здесь каждый объект – практически штучный товар. Так, при четком запросе на элитную новостройку возле Бессарабской площади у человека банально не будет другого выбора, кроме проекта от "Креатор-Буд". В котором предусмотрено только 73 квартиры и апартаментов. А учитывая, что места под застройку в центре Киева практически нет, со временем этот дефицит будет только усиливаться.

Важным фактором здесь выступает и неизменность окружения: нет рисков трансформации локации из-за смены зонирования, генплана, перенаправления транспортных потоков. Центр Киева останется центром всегда.

Еще одно преимущество – премиум-класс как вложение больше защищен от различных потрясений. На него почти не влияют политические и экономические кризисы: даже в такое время здесь наблюдается рост цен, хотя в других сегментах застройщики нередко вынуждены прибегать к демпингу.

Как выбрать элитное жилье

Первое, на что стоит обратить внимание при вложении в "премиум" - это то, насколько классу соответствует локация и окружение. К примеру, Krauss Gallery строится на улице Круглоуниверситетская, 5-7, в 200 метрах от Крещатика. Поэтому даже находясь на сравнительно спокойной улице без активного трафика и туристического потока, он всегда остается в гуще деловой и культурной жизни Печерского района. Главные торговые центры и магазины, ключевые административные учреждения, художественные галереи, элитные учебные заведения, клиники и фитнес-клубы – здесь действительно абсолютно все рядом. Дополняется это инфраструктурой самого ЖК – четырехуровневым подземным паркингом, в котором мест больше, чем жилых юнитов в доме, зонами отдыха, детской комнатой, спортзалом, террасой на крыше и офисами на первых этажах.

Второе важное условие – соответствие самого объекта заявленному классу. В ЖК Krauss Gallery это такие характеристики как трехметровые потолки, высочайший уровень сервиса, безопасности и приватности, выдающийся архитектурный проект от бюро AIMM с каскадными формами, натуральным камнем, панорамными окнами и входной группой из 3D-стекла. Это и подход к материалам и технологиям – стены из красного кирпича, дополнительная шумоизоляция, прогрессивные системы кондиционирования, контроля доступа, "умный дом" и многое другое. "Премиум" не допускает компромиссов ни в чем.

И, наконец, обязательно стоит учитывать репутацию девелопера и выполнение им своих обязательств. Так, "Креатор-Буд" работает в Украине с 2006 года и за это время стал безоговорочным лидером в родном Тернополе. Сегодня он также активно осваивает рынки недвижимости Львова и Киева. Krauss Gallery стал третьим проектом компании в столице, при этом первый из них – дом на Науки, 58 – уже введен в эксплуатацию. Причем без задержек по срокам, что для Киева 2021 года, увы, скорее приятное исключение. И, следовательно, это однозначно позитивный сигнал для новых инвесторов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter