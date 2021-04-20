По словам начальника участка песчаного карьера Михаила Новачинского, ранее карьер работал на поддержку дорожного хозяйства в осенне-зимний период - дорожники брали там песок для посыпки дорог во время гололеда.

В пгт Козова Тернопольской области местный песчаный карьер увеличил добычу песка в 20 раз по сравнению с предыдущим годом. Это один из крупнейших в регионе карьеров, возобновление работы которого начали еще 2018 года, однако на промышленные объемы добычи удалось выйти только в этом году. Если в 2020 здесь было добыто всего 10 тыс. тонн ископаемых за весь год, то в 2021 карьер будет работать с мощностью 500 тонн песка в сутки, еще 300 тонн будут просеивать благодаря новой дробильной установке, рассказал СМИ инициатор возобновления работы объекта Богдан Юлик.

Общая площадь карьера в Козовой составляет 6,25 га. По словам начальника участка песчаного карьера Михаила Новачинского, ранее карьер работал на поддержку дорожного хозяйства в осенне-зимний период - дорожники брали там песок для посыпки дорог во время гололеда. В этом году, учитывая повышение спроса на строительные материалы, в карьере установлено новое оборудование, появилась дополнительная техника. Это позволит работать в течение всего строительного сезона и использовать песок и щебень для строительства и ремонта дорог, а также для строительства промышленных объектов, отметил Новачинский в интервью местным СМИ.

«Способствует этому то, что на территории карьера установили сеялку для песка, поэтому теперь здесь есть и просеянный песок, без отходов и глины, который хорошо подходит, к примеру, для штукатурки», - отмечает Новачинский. Большая мощность позволит накапливать запасы песка и отгружать его независимо от погодных условий.

Карьер работает с соблюдением всех требований. «Вижу в этом заслугу инициатора проекта восстановления карьера - Богдана Юлика, ведь именно он настоял на том, чтобы карьер возобновил свою работу после многолетнего перерыва. Он помог работникам карьера создать значительно лучшие условия работы, чем были до этого. Кроме того, на объекте сейчас работает обновленная техника - есть специальная сеялка для песка, мощные экскаваторы и погрузчики, также для рабочих обустроили соответствующие бытовые условия - провели линию электропередач, а в подсобных помещениях созданы комфортные условия для отдыха и обедов», - говорит Новачинский.

Особенностью карьера является то, что он находится практически в населенном пункте, говорит Богдан Юлик. «Это дает возможность привлечь к работе местных жителей. На сегодня там работает около 15 человек. В перспективе - весь штат сотрудников будет составлять около 30 человек. Ведь в карьере, кроме песка, есть и камень. Сейчас там происходит монтаж дробильной установки, которая позволит перерабатывать камень в щебень. Что, в свою очередь, обеспечит доступ потенциальным клиентам к дешевому материалу и, собственно, увеличит количество рабочих мест», - добавил он.

По словам Юлика, такие бизнес-проекты позволяют создавать новые рабочие места с высокой зарплатой в Украине, что позволит уменьшить отток рабочих кадров за границу.

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Автор: Григорий Бондарь